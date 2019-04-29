Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт

Российский президент считает, что избранному президенту надо будет вернуть Михаилу Саакашвили гражданство республики, прежде чем предлагать паспорта Украины гражданам России

Владимир Путин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Президент России считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и экс-председателю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили. Так Владимир Путин ответил на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о решении России упростить выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

По мнению российского лидера, права Саакашвили были нарушены, а гражданства Украины он был лишен незаконно.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — заявил Путин. Он отметил, что необходимо восстановить права Саакашвили, «так же, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима».

Путин также отметил, что рассчитывает на возможность договориться с Зеленским, если речь будет идти об общем гражданстве.

«Очень хорошо» — так оценил российский президент готовность Зеленского выдавать украинские паспорта всем россиянам. «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего», — добавил Путин, пояснив, что имеет в виду общность русского и украинского народов.