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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о предпочтении переговоров по Украине «дракам и войнам»

Лавров: Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Москва предпочитает переговорный процесс военным действиям, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Так он прокомментировал тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трансляция интервью шла на YouTube.

«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — сказал министр.

По словам Лаврова, украинцы, поняв, что «они заигрались с бомбежками Донбасса и с продвижением прямых методов геноцида против русских на своей же собственной, как они считали, территории», через три недели после начала военной операции предложили переговоры. Министр напомнил о переговорах с украинской делегацией весной 2022 года, которые, по мнению российских властей, были заморожены со стороны Киева.

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В начале текущего апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «горизонтов» для мирных переговоров с Украиной, поскольку все еще действует запрет, введенный украинским президентом Владимиром Зеленским, относительно диалога с Владимиром Путиным. Он также отметил, что украинцы «сами себе запретили» начало переговорного процесса.

Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам, но на своих условиях, в числе которых признание за ней новых территорий, то есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев среди своих требований назвал выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск. Зеленский исключил компромиссы по поводу территориальной целостности Украины.

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Сергей Лавров МИД Украина мирные переговоры
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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