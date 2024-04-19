Лавров заявил о предпочтении переговоров по Украине «дракам и войнам»
Москва предпочитает переговорный процесс военным действиям, заявил глава МИДа Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». Так он прокомментировал тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трансляция интервью шла на YouTube.
«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам», — сказал министр.
По словам Лаврова, украинцы, поняв, что «они заигрались с бомбежками Донбасса и с продвижением прямых методов геноцида против русских на своей же собственной, как они считали, территории», через три недели после начала военной операции предложили переговоры. Министр напомнил о переговорах с украинской делегацией весной 2022 года, которые, по мнению российских властей, были заморожены со стороны Киева.
В начале текущего апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «горизонтов» для мирных переговоров с Украиной, поскольку все еще действует запрет, введенный украинским президентом Владимиром Зеленским, относительно диалога с Владимиром Путиным. Он также отметил, что украинцы «сами себе запретили» начало переговорного процесса.
Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам, но на своих условиях, в числе которых признание за ней новых территорий, то есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Киев среди своих требований назвал выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск. Зеленский исключил компромиссы по поводу территориальной целостности Украины.
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