Зеленский заявил о готовности к переговорам с теми, «кто хочет мира»

Зеленский заявил, что не видит интереса к переговорам у Путина, отметив, что готов к обсуждению с теми, «кто хочет мира». В Москве говорили, что готовы к переговорам, но на своих условиях

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / Reuters)

Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Москва их не хочет, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью PBS.

«Все их рассказы, документы нашей разведки, то, о чем они говорят, мы знаем из нашей разведки. У нас это из США. Они знают все то же самое. Итак, мы понимаем, что он (президент России Владимир Путин. — РБК) не готов ни к каким переговорам. Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа. И для него победа — это уничтожить Украину», — сказал он.

Вместе с тем, добавил Зеленский, он готов к переговорам с теми, «кто хочет мира». Инициатива по мирному урегулированию, по его мнению, должна исходить со стороны Киева, который, по его словам, хочет завершения конфликта «справедливым миром». Поэтому саммит по предложенной Украиной «формуле мира», который назначен на июнь в Швейцарии, пройдет без России, чтобы она не заблокировала план, отметил украинский президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил журналистам, что Москва не фиксирует каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, передает ТАСС.

«Формула мира», на которой настаивает Киев, предусматривает в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск. Москва, в свою очередь, требует признания «новых территориальных реалий».

В Швейцарии отмечали, что обсуждение мирного процесса без России невозможно. Берн отправил приглашение Москве на мирный саммит, однако в российском посольстве до этого заявили, что делегация от России не поедет на мероприятие, даже если ее пригласят.

Путин говорил, что Москву не зовут на форум в Швейцарии, но при этом говорят, что и решить что-то без ее участия не получится. «Поскольку мы туда не едем (это уже вообще паноптикум какой-то), говорят, что мы отказываемся от переговоров», — сказал глава государства в середине апреля. По его словам, Москва выступает за диалог, но не в формате «навязывания нам каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».