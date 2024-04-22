Алиев назвал Россию «основополагающей страной» на Кавказе

Азербайджан нацелен «на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и на урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия» с Россией, заявил президент республики

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Россия — «основополагающая страна» в вопросах региональной безопасности на Кавказе.

«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», — сказал Алиев.

Он отметил, что Баку нацелен «на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и на урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия» с Москвой.

22 апреля Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию по приглашению Путина.

В предыдущий раз Путин и Алиев встретились в октябре 2023 года в Бишкеке. В ходе саммита глав государств СНГ лидеры обсудили «чувствительные вопросы», в том числе — ситуацию в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика перестала существовать с 1 января 2024 года. Алиев в последний раз приезжал в Москву почти год назад — в мае 2023 года. Там он провел трехсторонние переговоры с Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также отдельные — с российским президентом.

На прошлой неделе в Кремле заявили, что Россия начала вывод своих миротворческих сил с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики, которые находились там в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Миссия была развернута вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет регион с Арменией. Миротворцы должны были оставаться в Нагорном Карабахе в течение пяти лет — до 2025 года.

Азербайджан в сентябре 2023 года провел в Карабахе военную операцию, после которой регион перешел под контроль Баку, а проживавшие в нем армяне покинули его. Путин, отвечая на обвинения в предательстве Армении, заявлял: «Чья бы корова мычала». Москва, по его словам, предлагала Еревану пойти на компромиссы и вернуть Баку пять из семи районов вокруг Карабаха, два оставив за собой и таким образом сохранив территориальную связь между Арменией и Карабахом. «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: нет, это создаст для нас определенные угрозы», — рассказывал он, заключив: «Ну вот, значит, все получилось так, как и получилось».