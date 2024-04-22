Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву на встречу с Путиным

Президент Азербайджана прибыл в Москву на встречу с Путиным

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба главы государства.

Он приземлился в аэропорту Внуково, там Алиева встретили замминистра российского МИДа Михаил Галузин и другие официальные лица.

Ранее о визите Алиева сообщила пресс-служба Кремля, у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным. Они обсудят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями «по актуальной региональной проблематике».

В предыдущий раз Путин и Алиев встретились в октябре 2023 года в Бишкеке. В ходе саммита глав государств СНГ лидеры обсудили «чувствительные вопросы», в том числе — ситуацию в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика перестала существовать с 1 января 2024 года.

Алиев в последний раз приезжал в Москву почти год назад — в мае 2023 года. Там он провел трехсторонние переговоры с Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также отдельные — с российским президентом.