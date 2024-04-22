Украинца приговорили к 5 годам заключения за отказ форсировать Днепр

Украинца приговорили к 5 годам заключения за отказ от наступления под Херсоном

Бойца морской пехоты ВСУ приговорили к 5 годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках в ноябре. Он заявил о проблемах со здоровьем из-за контузии, другие бойцы сказали, что жалоб не было

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Уроженца Ивано-Франковской области, проходившего службу по мобилизации в должности стрелка-оператора одной из бригад морской пехоты ВСУ, Юрия М. приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ участвовать в форсировании реки Днепр в Херсонской области для закреплении в селе Крынки, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение суда в реестре.

5 ноября 2023 года командир роты на построении отдал приказ о форсировании Днепра и занятии перекрестка для закрепления в Крынках. Он снимал происходящее на мобильный телефон. Юрий публично заявил о несогласии с приказом и отказался его выполнять, что было зафиксировано на видео. После этого на него завели дело по ч. 4 ст. 402 украинского УК (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке; от пяти до десяти лет лишения свободы).

11 декабря Юрия задержали. На судебном заседании он не признал вину, заявив, что ранее во время боевых действий получил контузию и предупредил командиров об ухудшении состояния здоровья. Мужчина попросил разрешить ему пройти медкомиссию, которая, по его словам, не обратила внимания на жалобы и признала годным для продолжения службы. К минувшему ноябрю Юрий чувствовал себя плохо, как в физическом, так и в морально-психологическом состоянии, рассказал он.

Кроме того, он заявил, что у него на содержании есть ребенок, имеющий инвалидность, и пожилая бабушка. С учетом этого военнослужащий попросил суд не назначать ему наказание в виде реального лишения свободы.

Свидетели по делу — другие военнослужащие — рассказали, что мужчина отказался выполнить приказ, поскольку испугался и боится воды, а на проблемы со здоровьем или плохое психологическое состояние не жаловался. По их словам, отказ Юрия отрицательно повлиял на «психологический климат» в подразделении.

Снигиревский районный суд Николаевской области постановил, что приказ не носил «явно преступного содержания, в связи с чем подлежал безоговорочному и неукоснительному исполнению». Поэтому Юрия признали виновным и приговорили к лишению свободы на 5 лет.

Херсонская область осенью 2022 года вошла в состав России по итогам референдума вместе с Запорожской и республиками Донбасса. Киев не признает итоги голосования. Село Крынки находится между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, которая впадает в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России, однако в Крынках Украина неоднократно пыталась высадить десант.

Президент России Владимир Путин сообщил о контроле российских сил над Крынками 20 февраля. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что переход села, где Украина пыталась высадить десант, под контроль России поставил точку в контрнаступлении ВСУ. Российская сторона не раз называла украинское контрнаступление, начавшееся минувшим летом, провальным. 29 февраля губернатор региона Владимир Сальдо заявил о «полной зачистке» Крынок от ВСУ.