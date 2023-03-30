В Пентагоне сочли, что США не смогут помешать ядерной программе Китая

Пекин планирует реализовать ядерную программу в соответствии с собственным планом, и у Вашингтона «очень мало рычагов воздействия», которые он может использовать, чтобы предотвратить это, подчеркнул генерал Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

США не смогут ничего сделать, чтобы остановить ядерную программу Китая в ближайшие 10-20 лет. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли на слушаниях в конгрессе.

«Мы, вероятно, не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, воспрепятствовать или уничтожить китайскую программу ядерных разработок, которую они запланировали на ближайшие 10-20 лет», — сказал он (цитата по CNN).

По словам Милли, Китай планирует реализовать ядерную программу в соответствии с собственным планом, и у США «очень мало рычагов воздействия», которые он может использовать, чтобы предотвратить это.

Глава Генштаба США подчеркнул, что ядерный потенциал Китая «не соответствует» ядерному потенциалу США, но при этом он значителен.

Он добавил, что у Китая и России есть «средства, которые угрожают американским интересам и образу жизни», и это первый случай, когда США «сталкиваются с двумя крупными ядерными державами».

Милли также предупредил, что Иран может «произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного оружия менее чем за две недели» и в конечном итоге создать ядерное оружие в течение «нескольких месяцев после этого».

«ВС США разработали множество вариантов для рассмотрения нашим национальным руководством на случай, если или когда Иран решит разработать ядерное оружие», — заверил он.

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