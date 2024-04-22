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Военная операция на Украине ,  
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Буданов рассказал об ошибках убитого в Испании российского летчика

Буданов связал убийство в Испании угнавшего вертолет россиянина с его ошибками
Сюжет
Военная операция на Украине
Летчик Кузьминов, в 2023-м угнавший Ми-8 на Украину, совершил ряд типичных ошибок, которые повлияли на его безопасность и в итоге привели к тому, что он был убит, заявил Буданов. Глава СВР назвал Кузьминова предателем
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Максим Кузьминов (Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters)

Убийство в Испании российского летчика Максима Кузьминова, который в августе 2023-го угнал вертолет Ми-8 на Украину, стало следствием его «психологических ошибок», заявил в интервью «Би-би-си — Украина» начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы наблюдают за своей безопасностью. Но в то же время стремление к славе затмевает глаза всем», — сказал он.

Он отметил, что в такой ситуации человек начинает говорить «Ты знаешь, кто я?», «Вот ты никому, только тебе говорю», звать к себе девушек из своего прошлого в России, рассказывать, как он хорошо живет и как у него много денег. По словам Буданова, такое поведение — это «типичная ошибка» и не единичный случай. По мнению начальника ГУР, в ситуации с Кузьминовым украинской стороне нужно было лучше следить за ним.

NYT узнала детали убийства в Испании угнавшего Ми-8 на Украину Кузьминова
Политика
Офицеры испанской гражданской гвардии исследуют гараж, где было найдено тело российского лётчика Максима Кузьминова, Вильяхойоса, 13 февраля 2024 г.

Убийство Кузьминова произошло в городе Вильяхойоса, расположенном на берегу Средиземного моря, 13 февраля. Туда Кузьминов перебрался с Украины, власти которой заплатили ему $500 тыс. и дали новый — украинский — паспорт на имя Игоря Шевченко, сообщала The New York Times (NYT). Кузьминова застрелили на парковке дома, где он жил, нападавшие на угнанном автомобиле также переехали его тело, а затем скрылись.

Источник NYT рассказывал, что в Испании Кузьминов вел «нескромную жизнь»: часто бывал в популярных у россиян и украинцев барах, ездил на черном Mercedes S-класса.

ГУР сообщало, что служивший сначала на Дальнем Востоке Кузьминов связался с украинской разведкой и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. В сюжете телеканала «Россия 1» об угоне говорилось, что Кузьминов убил находившегося с ним в вертолете второго пилота и бортового техника. Собеседник NYT заявил, что их застрелили украинские солдаты.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что пилот пользовался «планом защиты». В Испании сообщали, что не знали о настоящей личности Кузьминова.

ФСБ после угона вертолета завела против него уголовное дело о госизмене. После гибели летчика глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал его предателем и «моральным трупом».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Максим Кузьминов Кирилл Буданов Испания Украина
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