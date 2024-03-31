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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала детали убийства в Испании угнавшего Ми-8 на Украину Кузьминова

NYT описала хронологию убийства в Испании угнавшего Ми-8 на Украину Кузьминова
Сюжет
Военная операция на Украине
Кузьминов в августе 2023-го угнал вертолет Ми-8 и перелетел на Украину. Получив вознаграждение и новый паспорт, он перебрался в Испанию, где в феврале был убит на парковке своего дома. На месте нашли гильзы от пистолета Макарова

Российский пилот Максим Кузьминов, угнавший в августе 2023-го вертолет Ми-8 на Украину, был убит в Испании на парковке дома, где он жил, на месте преступления нашли гильзы от патронов для пистолета Макарова, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника Гражданской гвардии Испании, которая ведет расследование преступления.

Убийство произошло в городе Вильяхойоса, расположенном на берегу Средиземного моря, 13 февраля. Туда Кузьминов перебрался с Украины, власти которой заплатили ему $500 тыс. и дали новый — украинский — паспорт на имя Игоря Шевченко, пишет NYT.

Газета сообщает, что утром в день убийства на парковку многоквартирного дома, где обосновался Кузьминов, приехал белый Hyundai Tucson. В нем находились два человека, они несколько часов ждали появления бывшего российского пилота. Он приехал на парковку около 16:20 — и когда вышел из машины, нападавшие открыли огонь. В Кузьминова попало шесть пуль, он упал, после чего стрелки на Hyundai переехали его тело и скрылись. Автомобиль нашли неподалеку, от был сожжен. Полиция установила, что его угнали.

Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
Политика
Максим Кузьминов

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Кузьминов, служивший сначала на Дальнем Востоке, связался с украинской разведкой и затем, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк говорил, что пилот пользовался «планом защиты».

На телеканале «Россия 1» в октябре 2023-го вышел сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с командиром экипажа Кузьминовым в вертолете находились второй пилот и бортовой техник, которые были им убиты. Источник NYT заявил, что их застрелили украинские солдаты.

В том же сюжете представитель контрразведки по имени Андрей сообщил, что в отношении Кузьминова ведется расследование и что на борту вертолета были секретные документы. Он сказал, что у срока розыска пилота нет давности. Еще один неназванный военный заявил, что Кузьминова найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». Лица обоих не были показаны.

После гибели бывшего пилота глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал его предателем и «моральным трупом».

Источник NYT рассказал, что в Испании Кузьминов вел «нескромную жизнь». Например, он часто бывал в популярных у россиян и украинцев барах, ездил на черном Mercedes S-класса. При этом регион, где произошло убийство, считается местом деятельности тех, кто связан с российской организованной преступностью, некоторые из них поддерживают связи со спецслужбами страны, пишет газета. Неназванный российский перебежчик, живущий в Испании, сказал NYT, что этот район для него — «красная зона», он никогда не поедет туда.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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