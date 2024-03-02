Еврокомиссар объяснила отсутствие санкций против российского газа

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что в этом вопросе нет единогласия среди стран ЕС. По ее словам, ограничения должны наносить ущерб тем, против кого они вводятся, а не наоборот

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объяснила, что санкции против российского газа не вошли в 13-й пакет санкций из-за отсутствия единогласия в этом вопросе. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку.

«Каждый [из членов ЕС] должен поддержать предложение. Поэтому до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон.

Она отметила, что ограничения должны наносить ущерб тем, против кого они вводятся, а не наоборот.

Еврокомиссар напомнила, что Евросоюз собирается полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Она также сообщила о договоренности увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 млрд куб. м к 2027 году.

ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, поставок российского трубопроводного газа и СПГ запрет не коснулся. Однако если в 2021 году российский газ, по данным Совета ЕС, обеспечивал более 40% газового импорта Евросоюза, по итогам 2023 года эта доля уменьшилась до 8% (в том числе из-за остановки поставок по взорванным газопроводам «Северный поток»). Вместе с российским СПГ эта доля составила около 15% совокупного импорта газа в Евросоюз, указывает Совет ЕС. По данным Eurostat, в прошлом году ЕС импортировал газообразных углеводородов из России (включая трубопроводный газ и СПГ) на сумму €16,7 млрд, что почти в 2,9 раза меньше по сравнению с 2022 годом.