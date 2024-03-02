Еврокомиссар объяснила отсутствие санкций против российского газа
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон объяснила, что санкции против российского газа не вошли в 13-й пакет санкций из-за отсутствия единогласия в этом вопросе. Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку.
«Каждый [из членов ЕС] должен поддержать предложение. Поэтому до сих пор нет санкций против российского газа», — сказала Симсон.
Она отметила, что ограничения должны наносить ущерб тем, против кого они вводятся, а не наоборот.
Еврокомиссар напомнила, что Евросоюз собирается полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Она также сообщила о договоренности увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 млрд куб. м к 2027 году.
ЕС ввел эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов, поставок российского трубопроводного газа и СПГ запрет не коснулся. Однако если в 2021 году российский газ, по данным Совета ЕС, обеспечивал более 40% газового импорта Евросоюза, по итогам 2023 года эта доля уменьшилась до 8% (в том числе из-за остановки поставок по взорванным газопроводам «Северный поток»). Вместе с российским СПГ эта доля составила около 15% совокупного импорта газа в Евросоюз, указывает Совет ЕС. По данным Eurostat, в прошлом году ЕС импортировал газообразных углеводородов из России (включая трубопроводный газ и СПГ) на сумму €16,7 млрд, что почти в 2,9 раза меньше по сравнению с 2022 годом.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Однако весной прошлого года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в Луганской народной республике (ЛНР) под контролем российских сил.
«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте прошлого года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце прошлогоднего сентября.
ЕС в феврале 2023 года ввел потолок цен на газ на уровне €180 за МВт⋅ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Президент России Владимир Путин в ответ подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
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