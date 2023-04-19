Байден объявил о 36-м пакете военной помощи Украине

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Президент США Джо Байден распорядился выделить военную помощь Украине на $325 млн. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

На сайте Пентагона уточняется, что в 36-й пакет (с 2021 года) военной помощи из запасов Минобороны США для Украины войдут боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, снаряды для противотанковых ракетных комплексов TOW, противотанковые реактивные гранаты AT4 шведского производства, противотанковые мины, высокоточные авиационные боеприпасы, более 9 млн патронов к стрелковому оружию, четыре машины материально-технического обеспечения и др.

Западные страны за 2022 год оказали Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на $120 млрд. Такую оценку в начале февраля приводил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По подсчетам The Hill, США с января 2022 года по январь 2023 года потратили на помощь Украине $75,5 млрд. Из них $29,3 млрд пришлось на военную помощь, $45 млрд — на выделение средств «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса», $1,9 млрд — на гуманитарную помощь беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и по всему региону.