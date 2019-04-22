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Антииранские санкции США ,  
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WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти
В понедельник, 22 апреля, Госдеп США официально объявит о полном запрете на покупку иранской нефти, выяснила The Washington Post (WP). Сейчас беспрепятственно покупать нефть у Ирана могут восемь стран
Фото: AP

Госдепартамент США объявит об отказе от исключений из санкций на покупку иранской нефти 22 апреля, пишет газета The Washington Post со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве.

По словам собеседников издания, с соответствующим заявлением выступит глава Госдепа Майк Помпео. Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук говорил, что в 2018-м исключения из антииранским санкций были приемлемыми. По прогнозам, в 2019-м предложение на рынке нефти превысит спрос, отметил он.

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го. Тогда же для восьми стран сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Речь идет о Китае, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайване и Японии. Исключение ввели на полгода, то есть до 2 мая 2019-го.

При этом, Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре прошлого года. Крупнейшими импортерами иранской нефти являются Китай и Индия, отмечает WP.

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По словам одного из собеседников издания, цель полного запрета — повысить цену, которую Иран платит за «злонамеренное поведение» и усилить противодействие угрозе миру и безопасности, которую представляет режим Тегерана.

В начале апреля газета The Wall Steet Journal со ссылкой на источник сообщила, что США могут продлить действие исключения на импорт иранской нефти из-за попытки государственного переворота в Ливии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Иран, санкции США
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