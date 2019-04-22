Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,80 -0,26 EUR Бирж. 71,76 -0,30 Brent 73,81 +2,51% USD Нал. 64,26 63,40 EUR Нал. 72,27 71,34 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1247 +0,0004 BTC/USD Бирж. 5 304,00 -17,90 IMOEX 2 581,56 +0,69% RTSI 1 274,84 +1,11% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
$1 трлн в Bitcoin и блокчейн для Крыма: главное из мира криптовалют Крипто, 12:07 Как делают органическое молоко в Ярославской области Стиль, 11:57 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 11:55 Как эскроу-счета помогут застройщику снизить ставку по кредиту Pro, 11:54 Летевший в Таиланд самолет Azur Air сел в Китае из-за неисправности Общество, 11:50 В день рассмотрения закона о суверенном Рунете в Совфеде пропал интернет Общество, 11:48 Аукционный дом в Москве опроверг сообщения о краже картины Левитана Общество, 11:48 Первое знакомство: видеообзор новой Hyundai Sonata Авто, 11:43 Совет Федерации одобрил ужесточение наказания для скрывшихся с места ДТП Общество, 11:38 Другой уровень: почему китайские марки очень хотят в Россию Авто, 11:37 Мужчины о трендах: каким станет бизнес будущего «РБК Стиль» и HENDERSON‎, 11:31 В мэрии Новосибирска сообщили об обысках в управлении капстроительства Общество, 11:30 Александр Головин объяснил везением забитый мяч в ворота «ПСЖ» Спорт, 11:29 Как проголосовали украинцы во втором туре: явка и результаты в картинках Политика, 11:19
Экономика ,  
0 
Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74. Цена на баррель нефти WTI в первый раз почти за полгода поднялась выше $65
Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Стоимость нефти на мировых рынках в понедельник, 22 апреля, продолжила расти на фоне сообщений о возможном отказе властей США от политики освобождения некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране. В настоящее время восьми странам — Китаю, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии — разрешено покупать иранскую нефть без риска попасть под санкции. Однако уже с 2 мая послабления могут быть отменены.

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 1 ноября 2018 года, то есть почти полгода.

Политика
WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти

Схожую динамику продемонстрировали и котировки американской нефти WTI. На пике стоимость барреля WTI достигла отметки $65,8 (+2,7%), что является максимальным показателем с 31 октября 2018 года.

К 11:10 мск стоимость барреля Brent составляла $73,83, барреля WTI — $65,58.

Материал дополняется.

Автор: Евгений Калюков
Теги: цена на нефть, Brent
Материалы по теме
WP узнала о планах США установить полный запрет на импорт иранской нефти
Политика
Индийская Reliance объяснила покупку венесуэльской нефти через «Роснефть»
Экономика
В Совфеде назвали вынужденным запрет на поставки нефти на Украину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter