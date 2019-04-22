Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74. Цена на баррель нефти WTI в первый раз почти за полгода поднялась выше $65

Фото: Oliver Bunic / Bloomberg

Стоимость нефти на мировых рынках в понедельник, 22 апреля, продолжила расти на фоне сообщений о возможном отказе властей США от политики освобождения некоторых стран от санкций за покупку нефти в Иране. В настоящее время восьми странам — Китаю, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайваню и Японии — разрешено покупать иранскую нефть без риска попасть под санкции. Однако уже с 2 мая послабления могут быть отменены.

Утром в понедельник стоимость барреля нефти марки Brent впервые с ноября 2018 года превысила $74, достигнув на максимуме отметки $74,31, что на 3,25% превышает уровень закрытия предыдущих торгов. Так дорого баррель Brent не стоил с 1 ноября 2018 года, то есть почти полгода.

Схожую динамику продемонстрировали и котировки американской нефти WTI. На пике стоимость барреля WTI достигла отметки $65,8 (+2,7%), что является максимальным показателем с 31 октября 2018 года.

К 11:10 мск стоимость барреля Brent составляла $73,83, барреля WTI — $65,58.