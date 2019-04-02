В США решили добиться сокращения иранской нефти на рынке

США продолжат добиваться снижения доли иранской нефти на рынке до минимума. С этой целью в Вашингтоне подготовили новые санкции против исламской республики

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Собеседник агентства Reuters в администрации Дональда Трампа заявил, что в мае (то есть спустя год после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном) американцы намерены ввести новые санкции против Ирана, которые затронут новые секторы его экономики. По его словам, тем самым в Вашингтоне хотят напомнить бизнесу, что не стоит продолжать вести дела с Тегераном.

По словам собеседника агентства, в Министерстве финансов США сейчас обдумывают, каким образом оказать дополнительное давление на Иран. Одним из вариантов может быть новое ограничение на экспорт нефти из этой страны. Сейчас покупать ее в Иране, не опасаясь американских санкций, могут Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Греция и Тайвань. В теории США могут сократить этот список (исключив из него Италию, Грецию и Тайвань) или вовсе его аннулировать. «Да, именно к этому мы и стремимся», - заявил собеседник Reuters.

По его словам, США ранее поставили цель полностью исключить поставки иранской нефти на рынок и до сих пор ее не снимали. В Вашингтоне при этом считают, что смогут компенсировать нехватку за счет собственных месторождений.

США возобновили отмененные в 2015 году санкции против Ирана осенью 2018 года. Их первый пакет затронул более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов, в частности, 50 иранских банков, 200 физических лиц и морских судов, а также более 65 самолетов. Впоследствии санкционные списки Минфина США дополнялись.