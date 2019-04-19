Глава ЦРУ заявила об усилении слежки за Россией и Ираном

После терактов в сентябре 2001 года ЦРУ игнорировало наблюдение за Москвой и Тегераном, в прошлом году разведка перераспределила свои ресурсы. По словам главы ЦРУ Джины Хаспел, ведомство ждет много работы по этим направлениям

Джина Хаспел (Фото: Evan Vucci / AP)

Центральное разведуправление (ЦРУ) США в прошлом году перераспределило свои средства и направило их на слежку за Россией и Ираном. Об этом заявила глава ведомства Джина Хаспел, передает газета The Wall Street Journal. По ее словам, это произошло после многолетнего отставания, которое возникло из-за того, что агенты ЦРУ акцентировались на борьбе с терроризмом после терактов в сентябре 2001 года. «У нас еще много работы в этом направлении, но мы добиваемся значительного прогресса», — сказала глава ЦРУ.

Хотя агенты ЦРУ будут по-прежнему сосредоточены на контроле за угрозами со стороны террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России), Хаспел дала понять, что агентство поставило приоритет на внешних противников американского правительства, находящихся в Москве, Тегеране и Пхеньяне.

Бывшие сотрудники разведки и дипломаты США заявили газете, что снижение контроля ЦРУ за Россией после событий 11 сентября 2001 года могли привести к неспособности агентства предвидеть «вмешательство» Москвы в президентские выборы в 2016 году, а также в дела Украины в 2014 году.

В марте этого года Министерство финансов США создало внутри управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведке шесть новых подразделений. Они будут следить за Россией, КНДР, Ираном, «Исламским государством», криптовалютой, а также правами человека и коррупцией. В феврале стало известно, что Минэнерго США запретило своим сотрудникам участвовать в программах, которые финансируются Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем. Работники, которые примут в них участие, должны будут либо отказаться от этого либо уволиться из министерства.