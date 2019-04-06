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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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WSJ узнала о продлении США отсрочки импортерам иранской нефти из-за Ливии
Разгоревшийся конфликт в Ливии угрожает нарушить мировые поставки нефти, это подрывает планы США по полному сокращению поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, рассказал источник газеты
Фото: Vahid Salemi / AP

Боестолкновения в Ливии увеличивают вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей нефти из Ирана, выведенных из-под действия американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщил газете The Wall Street Journal американский чиновник, участвующий в санкционной программе.

Информация о походе фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара на столицу республики Триполи потенциально ставит под угрозу восстановление добычи нефти в стране после длительного затишья, пишет газета.

Возобновление ливийского конфликта также подрывает планы США по сокращению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана до нуля. «Ливия снова в опасности. Мы не можем позволить себе допустить несчастный случай на рынке нефти», — сказал американский чиновник.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена ввести новые антииранские санкции. Белый дом находится в сложной ситуации, пытаясь сбалансировать санкции в отношении Ирана и Венесуэлы.

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​​

Вашингтон в ноябре ввел ограничения против импорта иранской нефти, предоставив 180-дневную отсрочку на закупку Китаю, Японии, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Турции и Тайваню. В апреле в Белом доме предложили сократить или полностью аннулировать предоставленную этим странам отсрочку.

В январе США запретили закупки нефти у Венесуэлы, заморозив активы государственной нефтяной компании PDVSA на $7 млрд. Однако Каракасу удалось переключиться на импорт в Китай, Сингапур и Индию. Вашингтон 5 апреля ввел ограничения против 34 венесуэльских танкеров и двух компаний, которые занимались транспортировкой нефти на Кубу. В МИД Венесуэлы назвали новые санкции незаконными и циничными.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Иран, поставки нефти, Вашингтон, Венесуэла
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