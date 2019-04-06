WSJ узнала о продлении США отсрочки импортерам иранской нефти из-за Ливии

Разгоревшийся конфликт в Ливии угрожает нарушить мировые поставки нефти, это подрывает планы США по полному сокращению поставок нефти из Ирана и Венесуэлы, рассказал источник газеты

Фото: Vahid Salemi / AP

Боестолкновения в Ливии увеличивают вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей нефти из Ирана, выведенных из-под действия американских санкций в отношении Тегерана. Об этом сообщил газете The Wall Street Journal американский чиновник, участвующий в санкционной программе.

Информация о походе фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифа Хафтара на столицу республики Триполи потенциально ставит под угрозу восстановление добычи нефти в стране после длительного затишья, пишет газета.

Возобновление ливийского конфликта также подрывает планы США по сокращению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана до нуля. «Ливия снова в опасности. Мы не можем позволить себе допустить несчастный случай на рынке нефти», — сказал американский чиновник.

Ранее стало известно, что администрация Трампа намерена ввести новые антииранские санкции. Белый дом находится в сложной ситуации, пытаясь сбалансировать санкции в отношении Ирана и Венесуэлы.

​​