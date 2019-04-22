Волкер назвал цель звонка Трампа Зеленскому

Трамп поздравил актера Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства. США продолжат помогать Украине в борьбе с российской агрессией, заявил спецпредставитель США Курт Волкер

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Американский президент Дональд Трамп позвонил актеру Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах, рассказал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Президент Трамп звонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах», -написал Волкер. Он также назвал голосование мирным и демократичным. «Мы продолжим поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии», — добавил спецпредставитель США.

По данным экзитполов Зеленский побеждает, набрав более 70% голосов. Согласно информации ЦИК Украины, на 03:40 обработано 56,51% протоколов, Зеленский получил поддержку 73,03% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,63%.