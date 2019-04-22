Порошенко набрал меньше 25% после подсчета 20% голосов

За действующего президента Украины проголосовали 24,44% избирателей, следует из данных ЦИК на 01:20 (обработано 25,72% протоколов).
Его оппонент, актер и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. За Зеленского проголосовали 3,19 млн человек, за Порошенко — 1,06 млн. Зеленский лидирует во всех регионах страны кроме Львовской области (там действующий президент набрал 63,97%.
Наибольшую поддержку Зеленский получил в Днепропетровской области (87,85%). В Донецкой он набрал 85,20%, в Луганской — 86,38%, в Киевской — 69,71%.