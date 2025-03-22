Венгрия назвала условие для снятия вето на прием Украины в ЕС

Глава МИД Петер Сийярто исключил какой-либо прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье

Лютеранский храм св. Елизаветы, Хуст, Закарпатье (Фото: Сергей Смирнов / Wikipedia.org)

Ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

«Я очень ценю намерение Беаты Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается таковой: украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, не вернуло права меньшинств, отнятые у венгерской общины с 2015 года», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Глава венгерского МИДа назвал это недопустимым и «полностью противоречащим общеевропейским правилам и ценностям».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе наложил вето на заявление по Украине до тех пор, пока «венгры не выскажут свое мнение о членстве Украины в Европейском союзе».

Летом прошлого года Орбан раскритиковал начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но пообещал, что Будапешт не будет блокировать этот процесс. «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике неясны», — утверждал он. В феврале премьер заявил, что выступает против присоединения Украины к блоку и считает это «невообразимым». Это членство разрушило бы экономику Венгрии, убежден он.

Сийярто, в свою очередь, неоднократно упоминал ситуацию с правами венгров, проживающих в Закарпатье, из-за закона о национальных меньшинствах и увязывал с этим возможность членства Украины в союзе. «Позиция Венгрии в отношении украинского интеграционного процесса [в ЕС и НАТО] во многом будет определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины», — заявлял он. В то время как более 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия, пояснял Сийярто весной 2023 года. Киев «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», говорил также министр.