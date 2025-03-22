 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Венгрия назвала условие для снятия вето на прием Украины в ЕС

Глава МИД Сийярто связал снятие вето на прием Украины в ЕС и права венгров
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Петер Сийярто исключил какой-либо прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье
Лютеранский храм св. Елизаветы, Хуст,&nbsp;Закарпатье
Лютеранский храм св. Елизаветы, Хуст, Закарпатье (Фото: Сергей Смирнов / Wikipedia.org)

Ни о каком прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока Киев не восстановит права венгерского меньшинства в Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер.

«Я очень ценю намерение Беаты Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается таковой: украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, не вернуло права меньшинств, отнятые у венгерской общины с 2015 года», — написал Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Глава венгерского МИДа назвал это недопустимым и «полностью противоречащим общеевропейским правилам и ценностям».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе наложил вето на заявление по Украине до тех пор, пока «венгры не выскажут свое мнение о членстве Украины в Европейском союзе».

Венгрия снова отказалась поддержать документ ЕС о помощи Украине
Политика
Противотанковые&nbsp;заграждения&nbsp;на площади Независимости, Киев, Украина

Летом прошлого года Орбан раскритиковал начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но пообещал, что Будапешт не будет блокировать этот процесс. «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике неясны», — утверждал он. В феврале премьер заявил, что выступает против присоединения Украины к блоку и считает это «невообразимым». Это членство разрушило бы экономику Венгрии, убежден он.

Сийярто, в свою очередь, неоднократно упоминал ситуацию с правами венгров, проживающих в Закарпатье, из-за закона о национальных меньшинствах и увязывал с этим возможность членства Украины в союзе. «Позиция Венгрии в отношении украинского интеграционного процесса [в ЕС и НАТО] во многом будет определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины», — заявлял он. В то время как более 1300 школ и детсадов в Венгрии приняли детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия, пояснял Сийярто весной 2023 года. Киев «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», говорил также министр.

Читайте РБК в Telegram.

Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ

Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео

Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Петер Сийярто Венгрия вступление в ЕС Украина
Материалы по теме
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к миру
Политика
Politico узнал, что ЕС не рассматривает лишение Венгрии права голоса
Политика
Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 21 мар, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 21 мар, 17:35
Эрмитаж ответил на сообщения о блогерше, которую не пустили из-за нарядаОбщество, 22:37
В России предложили разрешить проезд автомобилей в водоохранных зонахОбщество, 22:11
Венгрия назвала условие для снятия вето на прием Украины в ЕСПолитика, 22:00
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 21:40
Форвард «Ванкувера» побил рекорд НХЛ по силовым приемамСпорт, 21:39
Фигурист Кондратюк выиграл турнир по шоу-программамСпорт, 21:25
Ватикан назвал дату выписки папы римского из больницыОбщество, 21:23
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Литва вслед за Польшей решила укрепить границу противопехотными минамиПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:04
Хоккеист ЦСКА впервые прокомментировал проваленный допинг-тестСпорт, 21:02
Захарова осудила слова посла Канады после визита на Пискаревское кладбищеПолитика, 21:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
На 80-м году жизни умер звукорежиссер «Ленфильма» Владимир ПерсовОбщество, 20:22
Глава Минторга США заявил, что за день продал 1000 «золотых виз»Политика, 20:21