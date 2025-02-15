RMF24 узнала о вето Венгрии на открытие переговоров об Украине в ЕС

Польша представила проект письма с условиями для открытия переговорного кластера «Основы». Будапешт наложил вето на отправку письма, потребовав от Киева представить дополнительный план по защите нацменьшинств

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС, сообщает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на дипломата ЕС.

14 февраля Польша, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, представила проект письма с условиями для открытия переговорного кластера «Основы». В нем содержатся требования по подготовке двух дорожных карт — реформ верховенства права и государственного управления. Будапешт наложил вето на отправку письма, потребовав от Киева представить дополнительный план по защите национальных меньшинств. Действия Венгрии могут затормозить начало переговоров, запланированных на апрель, отмечает RMF24.

В феврале вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев планирует открыть первый кластер переговоров с Евросоюзом в апреле 2025 года под председательством Польши. Ее слова приводит «Европейская правда». Еще два кластера Украина готова открыть в июне, остальные (еще три) во второй половине этого года — уже под председательством Дании.

«На апрель мы можем открыть переговоры (по одному кластеру), и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры. И, соответственно, при датском председательстве так же открыть три кластера... То есть (мы хотим открыть) все», — сказала Стефанишина.

Приоритетным она назвала блок «Основы», который касается верховенства права. «Фундаментальный кластер для нас на самом деле главный. Он очень хорошо структурирует и объединяет государство вокруг ключевых направлений, по которым будет двигаться страна с точки зрения государственного управления, с точки зрения функционирования институтов, с точки зрения антикоррупционной политики», — пояснила вице-премьер.

Второй по важности кластер — внутренний рынок. «Если первый кластер — это душа нашего будущего членства, то внутренний рынок — это его тело, к которому можно душой ринуться в ЕС, а ногами не дойти», — отметила чиновница.

По ее словам, Польша также предложила начать переговоры по внешней политике и политике безопасности, что включает и торговую политику.

В декабре украинский президент Владимир Зеленский поставил «амбициозную цель» открыть в следующем году все шесть кластеров.

«При президентстве Польши в ЕС мы рассчитываем открыть как минимум два кластера. Всего шесть кластеров. Если честно, у нас есть амбициозная цель — открыть в следующем году все кластеры», — сказал Зеленский, его слова цитирует УНН.

Переговоры о вступлении в ЕС разбиты на 35 переговорных глав, сгруппированных в 6 блоков.

Летом прошлого года ЕС начал переговоры о членстве с Украиной. Евросоюз предоставил стране статус кандидата летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет. Тогдашний глава Евросовета Шарль Мишель допускал, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда раскритиковал начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но пообещал, что его страна не будет блокировать этот процесс. «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике не ясны», — отмечал при этом он. В январе глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Украина «никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС», и что Будапешт выступил бы против ее членства, если бы понадобилось проводить для этого голосование. Он упомянул ситуацию с правами венгров, проживающих в Закарпатье, из-за закона о национальных меньшинствах.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва никогда не возражала против планов Украины вступить в Евросоюз, но всегда была против ее членства в НАТО.