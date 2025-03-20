 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Венгрия снова отказалась поддержать документ ЕС о помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В итоговом документе саммита лидеров ЕС есть призыв активизировать усилия «для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины», Венгрия отказалась поддержать связанные с Киевом положения
Противотанковые&nbsp;заграждения&nbsp;на площади Независимости, Киев, Украина
Противотанковые заграждения на площади Независимости, Киев, Украина (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

На саммите лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать положение о военной и политической помощи Украине в итоговом документе саммита, сообщает Euronews. Euractiv уточняет, что остальные 26 стран союза не высказали возражений.

«Европейский совет напоминает об инициативах, направленных на усиление военной поддержки ЕС для Украины, в частности о предложении верховного представителя [по дипломатии Каи Каллас] координировать увеличение поддержки со стороны государств-членов и других участвующих стран на добровольной основе, особенно в отношении крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и ракет <...>», — говорится в пункте об Украине, указывает Euractiv. Там также есть призыв к странам ЕС «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины».

Официальный представитель ЕС отметил, что участники саммита в течение двух часов обсуждали поддержку Украины, ее президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии по видео. В ходе дискуссии было выражено «общее мнение, что реальные [мирные] переговоры в настоящее время не ведутся». Лидеры также говорили о «наилучших способах повлиять» на мирный процесс. Некоторые политики предложили ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавил официальный представитель.

На прошлой встрече лидеров ЕС в этом месяце Орбан также отказался поддержать позицию союза по Украине, напоминает Euronews. Политик отмечал, что желание ЕС финансировать украинскую армию и принять Киев в объединение может серьезно навредить европейской экономике.

Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине
Политика

На саммите лидеры должны были говорить об инициативе Каллас выделить Украине помощь в размере до €40 млрд. По данным итальянской газеты La Stampa, в последнем варианте плана речь идет о выделении только €5 млрд, необходимых для закупки крупнокалиберных боеприпасов. Bloomberg 18 марта сообщал со ссылкой на источники, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать этот пакет помощи до конца текущей недели.

Кремль по итогам телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта заявил, что Путин назвал ключевым условием для избежания эскалации конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Трамп же сказал, что они не обсуждали вопрос помощи Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Евросоюз Украина военная помощь
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Politico узнал, что ЕС не рассматривает лишение Венгрии права голоса
Политика
Politico узнала, кто уговорил Венгрию не подрывать санкции против России
Политика
FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
Технический анализ: графики, фигуры и правила их чтенияРБК и Финам, 18:29
Подразделение Sinopec сократило закупки российской нефтиЭкономика, 18:27
Президентом МОК впервые стала женщинаСпорт, 18:27
Бывшего звукорежиссера Эминема обвинили в краже треков рэпераОбщество, 18:21
Муфтий опроверг планы выступления авторов Sigma Boy в «Шатре Рамадана»Общество, 18:19
Генерал Попов написал письмо ПутинуПолитика, 18:14
Путин обсудил с Лукашенко телефонный разговор с ТрампомПолитика, 18:13
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Как ИИ помогает фермерам производить вино — Fast CompanyPro, 18:12
В «Акроне» заявили, что не верили в возвращение Дзюбы в сборную РоссииСпорт, 18:02
Официальный курс доллара вырос более чем на ₽1,5 и превысил ₽84Инвестиции, 17:51
Эстонского дипломата вызвали в МИД России из-за осквернения могилПолитика, 17:49
Bloomberg узнал о согласии США на оплату Турцией газа через ГазпромбанкБизнес, 17:36
Против начальника одного из центров Росгвардии завели уголовное делоОбщество, 17:36
МВД Польши рекомендовало гражданам иметь запасы еды и лекарств на три дняПолитика, 17:32