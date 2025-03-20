Венгрия снова отказалась поддержать документ ЕС о помощи Украине

В итоговом документе саммита лидеров ЕС есть призыв активизировать усилия «для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины», Венгрия отказалась поддержать связанные с Киевом положения

Противотанковые заграждения на площади Независимости, Киев, Украина (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

На саммите лидеров ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поддержать положение о военной и политической помощи Украине в итоговом документе саммита, сообщает Euronews. Euractiv уточняет, что остальные 26 стран союза не высказали возражений.

«Европейский совет напоминает об инициативах, направленных на усиление военной поддержки ЕС для Украины, в частности о предложении верховного представителя [по дипломатии Каи Каллас] координировать увеличение поддержки со стороны государств-членов и других участвующих стран на добровольной основе, особенно в отношении крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и ракет <...>», — говорится в пункте об Украине, указывает Euractiv. Там также есть призыв к странам ЕС «срочно активизировать усилия для удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины».

Официальный представитель ЕС отметил, что участники саммита в течение двух часов обсуждали поддержку Украины, ее президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии по видео. В ходе дискуссии было выражено «общее мнение, что реальные [мирные] переговоры в настоящее время не ведутся». Лидеры также говорили о «наилучших способах повлиять» на мирный процесс. Некоторые политики предложили ускорить переговоры о вступлении Украины в ЕС, добавил официальный представитель.

На прошлой встрече лидеров ЕС в этом месяце Орбан также отказался поддержать позицию союза по Украине, напоминает Euronews. Политик отмечал, что желание ЕС финансировать украинскую армию и принять Киев в объединение может серьезно навредить европейской экономике.

На саммите лидеры должны были говорить об инициативе Каллас выделить Украине помощь в размере до €40 млрд. По данным итальянской газеты La Stampa, в последнем варианте плана речь идет о выделении только €5 млрд, необходимых для закупки крупнокалиберных боеприпасов. Bloomberg 18 марта сообщал со ссылкой на источники, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать этот пакет помощи до конца текущей недели.

Кремль по итогам телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта заявил, что Путин назвал ключевым условием для избежания эскалации конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Трамп же сказал, что они не обсуждали вопрос помощи Украине.