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Падение режима Асада ,  
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Al Arabiya узнала о требовании лидера Сирии к России выдать Башара Асада

Al Arabiya: лидер Сирии аш-Шараа потребовал от России выдать Башара Асада
Сюжет
Падение режима Асада
Асад после свержения повстанцами прибыл в Россию и получил здесь убежище. О требовании аш-Шараа выдать бывшего президента Сирии ранее сообщал Reuters
Башар Асад (на фото)
Башар Асад (на фото) (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от президента Владимира Путина выдать находящегося в России экс-главу Сирии Башара Асада Дамаску для суда, заявили источники телекомпании Al Arabiya. Об этом сообщается в X телеканала.

Других подробностей не приводится.

20 марта стало известно, что Путин направил послание аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в Сирии на фоне столкновений между бойцами-сторонниками новых властей и алавитами, которые поддерживали Асада.

«Подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня в целях укрепления традиционно дружественных российско-сирийских отношений», — говорилось в сообщении Кремля о послании.

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Анналена&nbsp;Бербок&nbsp;в разрушенном районе Джобар в Дамаске, Сирия, 20 марта 2025 года

Ситуация в Сирии обострилась в начале марта, столкновения между алавитами и сторонниками новых властей затронули провинции Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Сообщалось более чем о тысяче погибших. МИД России указывал, что на российской авиабазе Хмеймим в Латакии военные укрыли 8-9 тыс. сирийцев во время погромов.

Асад бежал из Сирии в начале декабря прошлого года, когда повстанцы во главе с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ее лидер — аш-Шараа, ранее был более известен под псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) после менее чем двух недель наступления с севера страны захватили Дамаск, что привело к падению режима Асада.

Бывший сирийский президент оказался в Москве. Ему и членам его семьи Россия предоставила убежище.

В конце января Reuters также писал, что новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада Дамаску. Кремль тогда отказался от комментариев.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сирия Россия Башар Асад Ахмед аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото

Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа

политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Башар Асад фото

Башар Асад

политик, экс-президент Сирии
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Владимир Путин

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