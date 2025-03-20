Лидер Сирии второй раз не пожал руку главе МИД Германии Бербок

Анналена Бербок в разрушенном районе Джобар в Дамаске, Сирия, 20 марта 2025 года (Фото: Hannes P. Albert / dpa / Global Look Press)

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа не пожал руку прибывшей в Дамаск главе МИД Германии Анналене Бербок, сообщает NTV.

Встреча аш-Шараа, Бербок и депутата бундестага Армина Лашета состоялась в конференц-зале президентского дворца в столице Сирии. Лашету президент страны также не подал руки.

Рукопожатием с Бербок обменялся только глава сирийского МИДа Асаад Хасан аш-Шибани.

Бербок во второй раз прибыла в Сирию, ее визит связан с открытием немецкого диппредставительства, которое было закрыто с 2012 года. Перед визитом дипломат отметила, что «новый политический старт между Европой и Сирией» стал возможным. Также Бербок осудила недавно вспыхнувшие в стране беспорядки, переросшие в вооруженное столкновение.

Первый раз Бербок прилетела в Сирию в январе — тогда она посетила республику вместе с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Сирийский лидер обменялся рукопожатием с Барро, но не подал руки Бербок.

Позднее министр иностранных дел Германии заявила, что ожидала столкнуться с подобным поведением со стороны аш-Шараа. Она отметила, что обсудила с сирийской стороной необходимость защиты прав женщин в стране.