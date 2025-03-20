 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Путин направил послание лидеру Сирии с поддержкой усилий по стабилизации

Песков: Путин направил послание лидеру Сирии с поддержкой усилий по стабилизации
Сюжет
Падение режима Асада
Ахмед&nbsp;аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), в котором выразил поддержку усилий по стабилизации ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аль-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в послании «подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».

Reuters узнал о согласовании Совбезом ООН заявления о насилии в Сирии
Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Первый официальный диалог между властями России и Сирии состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. В феврале Путин провел телефонный разговор с аль-Шараа.

В марте аль-Шараа в интервью Reuters заявил, что Москва и Дамаск договорились пересмотреть все соглашения, заключенные при прежних властях Сирии, но пока прошло слишком мало времени.

Стороны ведут переговоры по поводу двух российских военных баз в Сирии: это Тартус, единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, и Хмеймим, ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. Москва получила эти объекты в аренду в 2017 году на 49 лет.

В начале марта в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, вспыхнули беспорядки. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс.

Аль-Шараа в ходе беспорядков призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно». Рейды силовиков были завершены 10 марта.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины

ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»

Возвращение российских военных из украинского плена. Видео

В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России

Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ

МТС закроет аналог YouTube и TikTok

Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Сирия Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрыв
Политика
Reuters узнал о согласовании Совбезом ООН заявления о насилии в Сирии
Политика
Сирийский лидер заявил о желании сохранить стратегические связи с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 90,83 (+3,26) Инвестиции, 19 мар, 17:57 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 82,85 (+1,35) Инвестиции, 19 мар, 17:57
ФСБ провела обыски во втором российском IT-гиганте за деньБизнес, 15:22
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь разПолитика, 15:18
Владелец «Перекрестка» откажется от «лотков с «Мимозой» в магазинахБизнес, 15:14
Путин пожелал Ситникову удачи в переизбрании главой Костромской областиПолитика, 15:13
Росреестр отчитался, где россияне чаще оформляли договоры аренды землиНедвижимость, 15:10
СК завел дело после применения силы к воспитанникам детсада в КраснодареОбщество, 15:09
На «Предпринимательском классе» расскажут, как технологии меняют бизнесОтрасли, 15:07
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 15:06
Вторая страна предложила Трампу обменять ископаемые на военную помощьПолитика, 15:04
В Кремле раскрыли одну из тем предстоящих переговоров России и СШАПолитика, 15:03
Как понять, что партнер хочет присвоить бизнесPro, 14:56
На Азара и бывших мундепов заведут дело из-за «Депутатов мирной России»Политика, 14:53
Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторовИнвестиции, 14:53
На Украине заявили о скором дефиците водителей общественного транспортаПолитика, 14:48