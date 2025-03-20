Путин направил послание лидеру Сирии с поддержкой усилий по стабилизации

Ахмед аш-Шараа (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Президент России Владимир Путин направил послание главе Сирии Ахмеду аль-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани), в котором выразил поддержку усилий по стабилизации ситуации в стране, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аль-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности», — отметил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в послании «подтверждена неизменная готовность России к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».

Первый официальный диалог между властями России и Сирии состоялся в конце января, когда в Дамаск прибыла российская делегация. В феврале Путин провел телефонный разговор с аль-Шараа. В марте аль-Шараа в интервью Reuters заявил, что Москва и Дамаск договорились пересмотреть все соглашения, заключенные при прежних властях Сирии, но пока прошло слишком мало времени. Стороны ведут переговоры по поводу двух российских военных баз в Сирии: это Тартус, единственный российский военно-морской логистический узел в Средиземноморье, и Хмеймим, ключевая база снабжения российских сил в Средиземноморье и Северной Африке. Москва получила эти объекты в аренду в 2017 году на 49 лет.

В начале марта в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад, вспыхнули беспорядки. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс.

Аль-Шараа в ходе беспорядков призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно». Рейды силовиков были завершены 10 марта.