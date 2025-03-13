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Падение режима Асада ,  
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МИД назвал число укрывшихся на российской базе в Сирии жителей

МИД: на российской базе Хмеймим в Сирии укрылись 8–9 тыс. жителей
Сюжет
Падение режима Асада
Российские военные приняли на авиабазе Хмеймим тысячи гражданских, которые искали укрытие во время погромов в Сирии, рассказала Захарова. Минобороны Сирии ранее заявило, что ситуация в провинции Латакия стабильна
Авиабаза Хмеймим, Латакия, Сирия
Авиабаза Хмеймим, Латакия, Сирия (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

На российской авиабазе Хмеймим в провинции Латакия разместили почти 9 тыс. сирийцев, которые «искали спасения» на фоне столкновений противников новых властей с силовиками. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на Rutube.

«Авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Наши военные приютили более 8 тыс., это статистика на момент вчерашнего дня <…>, может быть, даже ближе к 9 тыс. сирийцев», — сказала она. Захарова уточнила, что в основном речь идет о женщинах, детях. «Мне кажется, это лучший ответ на вопрос о нашем реальном вкладе в судьбу сирийцев», — отметила дипломат.

В Сирии объявили об окончании операции против «остатков режима Асада»
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Захарова подчеркнула, что Россия «шокирована произошедшим в Сирии», ведь жертвами столкновений «стали ни в чем не повинные мирные гражданские лица». «Мы решительно осуждаем массовые расправы. Конечно, мы соболезнуем семьям жертв», — добавила она.

Представителя МИДа также спросили о безопасности мирных жителей, включая российских граждан, которые находятся в Сирии. Захарова отметила, что Россия исходит из того, что «действующие власти в Дамаске осознают и ответственность за обеспечение защиты и законных прав всех граждан Сирии вне зависимости от их религиозной принадлежности». «Мы внимательно следим за их усилиями по выравниванию ситуации с правопорядком», — отметила она.

Беспорядки в прибрежных районах Сирии вспыхнули в начале марта. Протесты начались в Латакии, где в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Позднее недовольство новыми сирийскими властями переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности.

По данным правозащитников, в ходе столкновений погибли более 340 человек, включая женщин и детей из алавитов, писал Reuters. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа счел столкновения «попыткой вовлечь страну в гражданскую войну». Спустя четыре дня после начала боев на улицах Сирии Минобороны страны объявило об окончании операции, заявив, что она велась против «остатков режима Асада».

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Милена Костерева
Сирия Россия Хмеймим беженцы
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