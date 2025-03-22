Трамп заявил, что Путин не отвергал предложение о прекращении огня

Трамп: против России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было еще

Потенциальное прекращение огня президенты обсуждали 18 марта. Одной из договоренностей стала остановка атак по энергоинфраструктуре на 30 дней. Кремль заявлял, что Россия уже соблюдает это ограничение

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставил Владимиру Путину «дедлайна» по прекращению огня на Украине, российский президент не отвергал предложение об этом. Американский лидер сделал свои заявления во время пресс-подхода, который транслировал Fox News.

«Он ничего не отвергал. И в отношении них действуют санкции, много санкций. В отношении них действуют практически больше санкций, чем в отношении кого бы то ни было еще», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, будут ли США ужесточать ограничения против России, поскольку Путин «отклонил» идею о прекращении огня на Украине.

Путин говорил несколько дней назад, что против российских физ- и юрлиц действует 28595 санкций, что «больше, чем все санкции в отношении всех стран».

18 марта между Путиным и Трампом состоялся второй телефонный разговор. Беседа прошла спустя несколько дней после встречи США и Украины в Джидде, после которой Киев выразил готовность пойти на 30-дневное прекращение огня.

Кремль по итогам разговора Путина и Трампа сообщил, что российский президент согласился на предложение американского, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, и «сразу дал российским военным соответствующую команду». Минобороны сообщало, что после этого был отдан приказ сбить российские дроны, летевшие на украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал по итогам разговора с Трампом (они созвонились после беседы последнего с Путиным), что речь идет о прекращении атак на энергетическую, «а также другую гражданскую инфраструктуру». Украинский лидер отметил, что Киев составит список объектов, которые будут защищены от атак в рамках этого режима.

За день до разговора Путина и Трампа Белый дом заявлял, что Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы, если беседа будет неудачной.

Путин 18 марта заявил, что если со стороны Запада будет «какой-то «жест», что что-то предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ «поддавить», вставить палки в колеса».