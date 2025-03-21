Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на Украине

Обсуждение «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идет «прямо сейчас», заявил Трамп. По его словам, основы для соглашения по Украине уже заложены по итогам контактов с Путиным и Зеленским

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идут «прямо сейчас», заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вел Fox News.

«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сказал Трамп.

Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня. «На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо», — заявил политик.

По словам президента США, основы для соглашения по Украине уже заложены по итогам контактов с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я должен вам сказать, что я очень хорошо пообщался с обоими [Путиным и Зеленским] и думаю, что у нас есть границы соглашения, я надеюсь, что у нас есть границы соглашения», — сказал республиканец.

США после инаугурации Трампа начали активно контактировать с представителями России и Украины, в частности по вопросу урегулирования конфликта. Американская сторона провела несколько встреч по отдельности с российскими и украинскими делегациями в Саудовской Аравии, в ближайшие дни должны состояться новые. В Кремле отмечали, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозилась продукция.

Во время телефонного разговора 18 марта Путин и Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике. После договоренности между Трампом и Путиным российский президент дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам на Украине.

После переговоров с российским коллегой Трамп также поговорил с Зеленским. По словам Трампа, основной темой была прошедшая беседа с Путиным.

После подрыва газоизмерительной станции «Суджа», о котором российский СК сообщил 21 марта, Кремль заявил, что виновником является Киев. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это подрывает доверие к Зеленскому. Приказ Путина о прекращении ударов по украинским энергообъектам продолжает действовать, подчеркивал Песков.