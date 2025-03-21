 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на Украине

Трамп: появились границы соглашения об урегулировании конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Обсуждение «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идет «прямо сейчас», заявил Трамп. По его словам, основы для соглашения по Украине уже заложены по итогам контактов с Путиным и Зеленским
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине идут «прямо сейчас», заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. Трансляцию вел Fox News.

«Я думаю, уже очень скоро мы добьемся полного прекращения огня, затем у нас будет соглашение. Этот вопрос обсуждается прямо сейчас — речь о разделе земель и так далее», — сказал Трамп.

Он отметил, что на некоторых участках фронта уже достигнуто прекращение огня. «На сегодняшний день это все соблюдается очень хорошо», — заявил политик.

По словам президента США, основы для соглашения по Украине уже заложены по итогам контактов с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я должен вам сказать, что я очень хорошо пообщался с обоими [Путиным и Зеленским] и думаю, что у нас есть границы соглашения, я надеюсь, что у нас есть границы соглашения», — сказал республиканец.

Трамп сообщил о согласованных элементах соглашения с Россией
Политика
Дональд Трамп

США после инаугурации Трампа начали активно контактировать с представителями России и Украины, в частности по вопросу урегулирования конфликта. Американская сторона провела несколько встреч по отдельности с российскими и украинскими делегациями в Саудовской Аравии, в ближайшие дни должны состояться новые. В Кремле отмечали, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозилась продукция.

Во время телефонного разговора 18 марта Путин и Трамп договорились о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре. Киев поддержал 30-дневный мораторий на удары по энергетике. После договоренности между Трампом и Путиным российский президент дал команду военным прекратить удары по энергетическим объектам на Украине.

После переговоров с российским коллегой Трамп также поговорил с Зеленским. По словам Трампа, основной темой была прошедшая беседа с Путиным.

После подрыва газоизмерительной станции «Суджа», о котором российский СК сообщил 21 марта, Кремль заявил, что виновником является Киев. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это подрывает доверие к Зеленскому. Приказ Путина о прекращении ударов по украинским энергообъектам продолжает действовать, подчеркивал Песков.

Читайте РБК в Telegram.

США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»

Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»

Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео

Названа самая счастливая страна в мире

La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук

Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Главой МОК впервые избрали женщину

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Кирилл Соколов
Дональд Трамп Украина мирное соглашение переговоры Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Глава Минобороны Германии назвал соглашение Трампа с Путиным «пустышкой»
Политика
Трамп сообщил о согласованных элементах соглашения с Россией
Политика
Киев раскрыл, что откажется закрепить в мирном соглашении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 91,43 (-1,04) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 84,64 (+0,24) Инвестиции, 17:35
CША отправят второй авианосец на Ближний ВостокПолитика, 20:35
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Boeing получила контракт на «самый смертоносный самолет в истории»Политика, 20:25
Принц Уильям проехался на танке в ЭстонииПолитика, 20:02
Трамп заявил о готовности США к войне с КитаемПолитика, 19:58
Трамп заявил об обсуждении «раздела территорий» на УкраинеПолитика, 19:52
Третья ракетка России проиграла 12-й на крупном турнире в МайамиСпорт, 19:47
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Signum Capital: циклы на крипторынке поменялись. Что движет ценамиКрипто, 19:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 19:37
Россиянка Калинская выиграла в Майами первый матч на турнире WTA с январяСпорт, 19:34
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани сократилась до 2 тыс. кв. мОбщество, 19:34
Полиция Дубая раскрыла подробности о деле искалеченной украинской моделиОбщество, 19:31
ФИФА исключила мексиканский «Леон» из числа участников клубного ЧМСпорт, 19:25
Кремль назвал абсурдом обвинения в адрес России об обстреле ГИС «Суджа»Политика, 19:15