США не исключили санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачной
США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира на Украине будут неудачными, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.
«Конечно, он готов сделать это (ввести санкции. — РБК), если это необходимо. Мне нечего сообщить, и я никогда не буду опережать президента в таком серьезном решении», — сказала она, отвечая она на вопрос, будут ли введены ограничения, если разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который планируется на 18 марта, пойдет не так, как надеются в США.
Трамп утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.
Ливитт отметила, что за время конфликта стороны никогда не были так близки к миру, как сейчас.
Первый разговор между президентами после вступления Трампа в должность состоялся 12 февраля. Это была первая ровно за три года беседа глав американского и российского государств. В ходе переговоров стороны договорились приступить к диалогу по поводу Украины и отношений Москвы и Вашингтона, а также обменялись взаимными приглашениями для личной встречи.
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