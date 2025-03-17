 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США не исключили санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачной

Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира на Украине будут неудачными, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

«Конечно, он готов сделать это (ввести санкции. — РБК), если это необходимо. Мне нечего сообщить, и я никогда не буду опережать президента в таком серьезном решении», — сказала она, отвечая она на вопрос, будут ли введены ограничения, если разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который планируется на 18 марта, пойдет не так, как надеются в США.

Трамп утром 17 марта сообщил, что собирается позвонить Путину и что во время беседы он хочет поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков днем подтвердил, что разговор состоится 18 марта.

Ливитт отметила, что за время конфликта стороны никогда не были так близки к миру, как сейчас.

Бербок предостерегла Трампа от несогласованных с ЕС уступок Путину
Политика
Анналена Бербок

Первый разговор между президентами после вступления Трампа в должность состоялся 12 февраля. Это была первая ровно за три года беседа глав американского и российского государств. В ходе переговоров стороны договорились приступить к диалогу по поводу Украины и отношений Москвы и Вашингтона, а также обменялись взаимными приглашениями для личной встречи.

Материал дополняется

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 20:30
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
«Локомотив» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛСпорт, 21:17
США не исключили санкции, если беседа Путина и Трампа будет неудачнойПолитика, 21:14
Сервис Nuum отключил монетизациюОбщество, 21:04
Дзюба допустил, что проведет «последний танец» в сборной против ГренадыСпорт, 21:03
Aurus ответила на сообщения о будущем бывшего завода Toyota в ШушарахОбщество, 20:51
В Мичуринске умер актер Виталий МещеряковОбщество, 20:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
На Ставрополье восьмилетняя девочка погибла после отравления химикатамиОбщество, 20:32
Глава КХЛ исключил появление в лиге новых клубов в следующем сезонеСпорт, 20:31
«Газпром» сообщил об убытке более чем в 1 трлн руб. в 2024 годуБизнес, 20:15
Доллар ниже ₽85: где предел ослабления валюты и при чем тут иностранцыИнвестиции, 20:11
Силуанов опроверг обсуждение возвращения SWIFT в РоссиюПолитика, 20:07
При атаке БПЛА на пожарную часть в Горловке пострадали два сотрудникаПолитика, 20:02