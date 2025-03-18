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Война санкций ,  
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Путин допустил, что Запад поддавит после «жеста» с ослаблением санкций

Путин: даже если санкции смягчат, найдется другой способ вставить палки в колеса
Сюжет
Война санкций
Путин заявил, что, даже если Запад ослабит санкции, найдется другой способ «вставить палки в колеса». На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит, добавил глава государства
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Санкции — это реальность сегодняшнего этапа развития, в который вошла вся мировая экономика. Даже если ограничения ослабят, найдется другой способ «вставить палки в колеса», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

РБК вел прямую трансляцию.

«Даже если будет с той стороны какой-то «жест», что что-то предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ «поддавить», вставить палки в колеса», — сказал Путин.

Глава государства сравнил ситуацию с отменой поправки Джексона — Вэника в 2012 году.

Поправка Джексона — Вэника — это дополнение к Закону о торговле США, принятое конгрессом в 1974 году. Она вводила запрет на предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также на выдачу государственных кредитов и кредитных гарантий странам с нерыночной экономикой и на дискриминационные тарифы и сборы для импортируемых товаров из этих стран. Президент США Барак Обама отменил ее только в конце 2012 года.

«Уже и Советского Союза-то не было, против которого ее ввели, и в отношениях между Россией и США были самые лучшие времена, <...> а поправка продолжала действовать. И когда ее отменили, то на самом деле просто заменили на другой ограничительный акт против России», — отметил глава государства и добавил, что глобальная конкуренция обострилась.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Путин отметил, что 28 595 санкций действуют в отношении физических и юридических лиц в России. По его словам, это «больше, чем все санкции в отношении всех стран». Он подчеркнул, что ограничения со стороны Запада стали постоянной реальностью сегодняшнего дня.

«Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», — добавил Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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