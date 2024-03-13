Китай предупредил, что запрет TikTok «аукнется» США

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Запрет китайского мобильного приложения TikTok для американцев «неизбежно аукнется» самим США, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя разработанный палатой представителей законопроект о запрете контролируемых «иностранными злоумышленниками» соцсетей.

По словам Вэньбиня, хотя Вашингтон и не нашел доказательств того, что TikTok угрожает национальной безопасности США, власти не перестали подавлять соцсеть.

«В конце концов это неизбежно аукнется самим Соединенным Штатам», — заявил представитель китайского МИДа (цитата по FOX41 Yakima).

Речь идет о законопроекте «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками», который разработали законодатели палаты представителей США в начале марта. Издание The Hill отмечает, что документ направлен на то, чтобы вынудить китайскую ByteDance продать свое приложение TikTok.

Ранее власти США неоднократно обвиняли китайские власти в сборе конфиденциальных данных американцев с помощью TikTok. Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс утверждал, что Китай может намеренно показывать гражданам США «материалы, вызывающие разногласия в обществе».

В случае вступления закона в силу у ByteDance будет пять месяцев, чтобы продать TikTok. Иначе компании будет запрещен доступ в магазины приложений, например App Store, и платформы веб-хостинга в США.

Представитель TikTok Алекс Хаурек называл законопроект прямым запретом приложения.