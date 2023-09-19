В Азербайджане заблокировали TikTok

В Азербайджане временно ограничили доступ к соцсети коротких видео TikTok

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Доступ к соцсети коротких видео TikTok временно заблокирован на территории Азербайджана, сообщила Служба электронной безопасности страны при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

«С 19 сентября наложены временные ограничения на доступ к социальной сети TikTok на территории республики», — говорится в сообщении, опубликованном в X (прошлое название соцсети — Twitter) службы.

Ведомство призвало не нарушать требования законодательства страны в связи с ограничением работы TikTok.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Баку потребовал вывести армянскую армию с территории региона. Ереван опроверг присутствие армянских войск в Карабахе. После начала операции погибли по меньшей мере два человека, в том числе один ребенок, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

МИД России призвал стороны вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования и остановить боевые действия. Армения обратилась к Совбезу ООН и дислоцированным в Нагорном Карабахе российским миротворцам с требованием предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».