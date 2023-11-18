В США призвали заблокировать TikTok из-за антисемитизма и бен Ладена

К блокировке TikTok в США, в том числе из-за «промывания мозгов» молодежи антиизраильским контентом, призвали конгрессмены, а также республиканские кандидаты в президенты. Соцсеть серьезно отнеслась к такой угрозе, пишет WSJ

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Американские политики возобновили призывы заблокировать в США социальную сеть TikTok (принадлежит китайской ByteDance) на фоне распространения антиизраильского, а порой и антисемитского контента, а также ставшего «вирусным» письма основателя «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Усамы бен Ладена, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ситуация вокруг TikTok обострилась, когда американские политики начали заявлять, что китайская соцсеть продвигает пропалестинский контент, чтобы настроить американскую молодежь против Израиля. Так, конгрессмен-республиканец от Висконсина Майк Галллахер назвал TikTok «цифровым фентанилом» и выразил мнение, что молодым людям «промывают мозги» путем продвижения антиизраильского контента.

Позже конгрессмен-республиканец от Миссури Джош Хоули обратился к Минфину США с призывом заблокировать соцсеть, указав на «повсеместное распространение антиизраильского контента в TikTok, где большинство молодых интернет-пользователей получают информацию о мировых событиях».

Предложение запретить TikTok также прозвучало на прошедших на прошлой неделе в Майами дебатах кандидатов в президенты от Республиканской партии. Участвующий в избирательной гонке бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сказал, что соцсеть «загрязняет умы американской молодежи» «антисемитскими, ужасными вещами». «Это Китай пытается еще больше разделить США», — добавил он.

Еще одной претензией к TikTok стало распространение расшифровки письма бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в адрес Америки, которое было написано примерно через год после терактов 11 сентября 2001 года. В нем содержатся антисемитские комментарии и обвинения в том, что США финансируют «угнетение» палестинцев, отмечает Reuters. Впервые опубликовавшая фрагмент письма газета The Guardian позднее его удалила из-за широкого распространения «без полного контекста», говорится на сайте издания. Появление и распространение этого документа является поводом заблокировать TikTok, заявила бывший губернатор Южной Каролины, экс-постпред США в ООН и кандидат в президенты Никки Хейли, передает WSJ.

TikTok уже удалил хештег #lettertoamerica (#письмоамерике. — РБК), отмечает NBC News. Документ в течение недели распространялся в соцсети, а некоторые пользователи выражали мнение, что он представляет собой «альтернативную точку зрения об участии США в конфликтах на Ближнем Востоке», сообщает телеканал. Представитель TikTok Бен Рат заявил, что соцсеть активно удаляет видеоролики с письмом бен Ладена, поскольку такой контент нарушает ее правила.

В США не первый раз предлагают запретить TikTok. В Конгрессе соцсеть подозревали в слежке за американцами и угрозе национальной безопасности. В мае 2023 года полный запрет на TikTok решили ввести в штате Монтана. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ситуация вокруг антиизраильских постов и письма бен Ладена станет проверкой на прочность для лоббистской деятельности TikTok в Вашингтоне, на которую соцсеть в этом году потратила $7,4 млн, пишет WSJ. Источники в компании сказали изданию, что руководство TikTok относится к новой попытке заблокировать сервис в США более серьезно, чем к предыдущим, и уже предприняли некоторые действия в ответ на такие призывы.

Так, руководство компании провело встречи с представителями еврейских общин, заявив им, что серьезно относятся к их опасениям. Кроме того, TikTok в публичном заявлении выступил за справедливую модерацию произраильского и пропалестинского контента.

По данным газеты, соцсеть уже создала виртуальный «командный центр» с модераторами, владеющими арабским языком и ивритом, в США, Ирландии и Сингапуре, которые отслеживают контент о войне между Израилем и ХАМАС 24 часа в сутки.