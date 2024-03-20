Reuters узнал об отказе компании из Индии от импорта нефти «Совкомфлотом»
Индийская энергокомпания Reliance Industries перестанет закупать российскую нефть, поставленную танкерами российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Совкомфлот» и его 14 танкеров попали под блокирующие санкции США в феврале этого года. Он обслуживает проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и др. Reliance занимается разведкой и добычей нефти и газа, их переработкой (в том числе производит текстиль, полимеры и т.д.).
Представители «Совкомфлота» и Reliance не ответили на запросы Reuters, как и профильные индийские министерства. РБК направил запрос в «Совкомфлот».
Источники агентства сообщили, что другие индийские нефтепереработчики также намерены отказаться от использования танкеров «Совкомфлота». Собеседники Reuters отметили, что компании проявляют «особую осторожность» из-за ужесточения контроля со стороны США за сделками с российской нефтью и хотят избежать участия в них компаний, которых коснулись санкции.
«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия не брали нефть с судов, на которые наложены санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США», — сказал один из источников в правительстве Индии. Он добавил, что власти примут решение о заходе подсанкционных танкеров в индийские порты.
По словам еще одного собеседника Reuters, эта ситуация может привести к снижению импорта нефти из России в Индию и одновременно к росту стоимости фрахтования из-за сокращения числа танкеров.
«Совкомфлот» активно предлагает свои суда, но трейдеры опасаются фиксировать какие-либо, поскольку покупатели и даже порты могут отклонять груз», — сказал Reuters один трейдер на российском нефтяном рынке. Он отметил, что сейчас больше танкеров «Совкомфлота» выделено для рейсов в Китай.
Россия считает санкции незаконными.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Reuters ранее сообщал, что Индия отказалась от закупок российской нефти марки Sokol — она не получала ее в декабре и январе. Bloomberg предположил, что проблема заключалась в трудностях с оплатой, возникающих из-за санкций, но в правительстве Индии заверили, что дело в непривлекательности скидок, а трудностей с переводом средств нет. «Коммерсантъ» писал об отказе Индии от закупок премиальной марки нефти ВСТО с начала года.
Аналитики Kpler, как писал Bloomberg, полагают, что закупать нефть этих марок будет Китай, он готовится довести объем закупок российской нефти в марте до 1,7 млн барр. в день.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?