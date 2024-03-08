Чехия нашла деньги на первую партию из 300 тыс. снарядов для Украины

Всего Чехия собирается направить Украине 800 тыс. снарядов, купленных не в странах ЕС и НАТО. Финансирование на это выделили отдельные государства Европы. Россия осуждает поставки Западом вооружений ВСУ

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Чехия собрала достаточно средств на первую партию снарядов для Украины, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала в Х (бывший Twitter).

«Я благодарю все страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент нам удалось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов. Однако наша цель — отправить гораздо больше», — сообщил он.

Чехия в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности объявила, что собирается найти для Украины 500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. 122-мм снарядов в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Bloomberg сообщал, что Украине требуется получать не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

Собеседник Bloomberg из числа французских чиновников отмечали, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС — таких, как Европейский фонд мира, — а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия возьмет на себя сам процесс закупки. По словам собеседников агентства, Германия, Нидерланды и Дания наряду с Францией поддерживали предложение по закупке боеприпасов из стран, не входящих в блок. К примеру, Нидерланды пообещали предоставить Чехии на эти цели €100 млн. Также, по данным Bloomberg, финансовые обязательства собирались взять Дания, Литва и Латвия, а также не входящая в ЕС Канада. Готовность поддержать инициативу выразила еще и Польша.

Россия выступает против отправки Западом вооружений на Украину. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — говорил глава государства.