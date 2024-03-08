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Военная операция на Украине ,  
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Чехия нашла деньги на первую партию из 300 тыс. снарядов для Украины

Чехия нашла деньги на первую партию из 300 тыс. снарядов для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего Чехия собирается направить Украине 800 тыс. снарядов, купленных не в странах ЕС и НАТО. Финансирование на это выделили отдельные государства Европы. Россия осуждает поставки Западом вооружений ВСУ
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Чехия собрала достаточно средств на первую партию снарядов для Украины, сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала в Х (бывший Twitter).

«Я благодарю все страны, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. На данный момент нам удалось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов. Однако наша цель — отправить гораздо больше», — сообщил он.

Чехия в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности объявила, что собирается найти для Украины 500 тыс. 155-миллиметровых и 300 тыс. 122-мм снарядов в арсеналах стран, не входящих в Евросоюз и НАТО. Bloomberg сообщал, что Украине требуется получать не менее 200 тыс. снарядов в месяц, чтобы продолжать вести боевые действия.

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Собеседник Bloomberg из числа французских чиновников отмечали, что покупка боеприпасов будет финансироваться не с помощью фондов ЕС — таких, как Европейский фонд мира, — а за счет двусторонних взносов стран-участниц. Чехия возьмет на себя сам процесс закупки. По словам собеседников агентства, Германия, Нидерланды и Дания наряду с Францией поддерживали предложение по закупке боеприпасов из стран, не входящих в блок. К примеру, Нидерланды пообещали предоставить Чехии на эти цели €100 млн. Также, по данным Bloomberg, финансовые обязательства собирались взять Дания, Литва и Латвия, а также не входящая в ЕС Канада. Готовность поддержать инициативу выразила еще и Польша.

Россия выступает против отправки Западом вооружений на Украину. Президент Владимир Путин отмечал, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — говорил глава государства.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Чехия Украина снаряды Петр Фиала
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