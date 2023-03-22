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Принц Уильям приехал к британским военным в Польше на границе с Украиной

Принц Уильям посетил военную базу в польском Жешуве на границе с Украиной
Жешув, где принц Уильям встретился с британскими военными, находится в 70 км от границы с Украиной и является важным логистическим пунктом при переброске техники, поставляемой Киеву
Принц Уильям (в центре)
Принц Уильям (в центре) (Фото: Andrew Parsons / Reuters)

Принц Уильям побывал с необъявленным визитом на военной базе в Польше в городе Жешув неподалеку от границы с Украиной, где встретился с расквартированными там британскими и польскими военными. Сообщение о поездке он опубликовал в своих соцсетях.

«Я хотел приехать сам, лично, чтобы сказать спасибо за то, что вы делаете изо дня в день», — обратился наследник британского престола к военным, передает Би-би-си.

Как пишеn Sky News, визит принца на военную базу держался в тайне из соображений безопасности вплоть до момента, когда Уильям отбыл в Варшаву.

Жешув расположен примерно в 70 км от польско-украинской границы. После начала конфликта на Украине Жешув стал важным логистическим пунктом, через который на Украину поступает военная помощь. В декабре 2022 года в Жешуве прошла встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды, а в феврале город проездом в Киев посетил президент США Джо Байден — именно там он сел на поезд, следовавший на Украину.

Зимой Лондон объявил, что в рамках очередного пакета военной помощи передаст Украине эскадрон современных танков Challenger 2 и еще более 200 единиц бронетехники. В феврале стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил Зеленскому отправить в страну оружие большей дальности, несмотря на то, что российские власти неоднократно предостерегали страны Запада от подобных шагов. 21 марта в ответ на парламентский запрос заместитель главы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что вместе с танками Лондон готов передать Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Кроме того, Лондон участвует в обучении военнослужащих ВСУ. Великобритания за последние шесть месяцев подготовила 10 тыс. украинских военнослужащих, а в этом году планируется обучить еще 20 тыс.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Великобритания Польша принц Уильям
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