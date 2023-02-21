Bloomberg раскрыл детали подготовки секретного визита Байдена в Киев

Журналисты дали подписку о неразглашении и получили приглашения на «турнир по гольфу». Байден начал поездку в Киев после ужина с женой в «Рыжей курице», о его визите на Украину не знали многие даже в Белом доме и Пентагоне

Джо Байден в поезде из Польши в Киев (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Президент США Джо Байден принял окончательное решение посетить Киев во время совещания в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля, о подготовке не знали многие даже в Пентагоне и Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство восстановило хронологию его поездки в столицу Украины.

Bloomberg отмечает, что после рабочей недели Байден обычно возвращается с женой Джилл в свой дом в Делавэре, однако его перемещения в этот раз были необычными. Президент с супругой посетили мессу в кампусе Джорджтаунского университета, после чего осмотрел выставку «Первые леди» в Национальном музее американской истории, а затем они провели ужин в ресторане «Красная курица», покинув заведение в 19:47 по местному времени.

Через несколько часов он сел на самолет в Польшу вместе с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном и другими помощниками. В поездку было решено взять лишь двух журналистов, их в пятницу вызывали в Белый дом и взяли обещание хранить тайну о визите, информацию о поездке им выслали электронным письмом с темой «Инструкции по прибытию на турнир по гольфу». Журналисты сдали телефоны до взлета самолета, устройства им вернули только спустя сутки в американском посольстве в Киеве. В столице Украины при этом попросили нескольких журналистов прибыть к отелю Hyatt рано утром следующего дня; как отмечает Bloomberg, логистика встреча «шла полным ходом по обе стороны океана».

Борт номер один вылетел из Вашингтона на авиабазу Рамштайн в Германии, а затем совершил перелет до польского Жешува. Оттуда Байден отправился на поезде в Киев (путь составил более 700 км), приехав в украинскую столицу к 8 часам утра по местному времени. Около 20:00 он покинул Киев.

По информации Politico от источника в украинском правительстве, подготовка к визиту Байдена длилась около недели, а Киев предлагал американскому президенту приехать уже долгое время. Собеседник отметил, что поездку подготовили «в очень короткие сроки», «с соблюдением строжайшей секретности» через каналы связи главы офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



Байден рассказал, что приехал в Киев для подтверждения «непоколебимой приверженности» украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также анонсировал новый пакет военной помощи для ВСУ на $500 млн, туда войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Власти США за несколько часов до визита Байдена уведомили российскую сторону о его визите, чтобы «избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами».