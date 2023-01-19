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Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники

Глава британского МИДа Клеверли: Лондон поставит Киеву более 200 единиц бронетехники

Лондон отправит Киеву более 200 единиц бронетехники наряду с танками Challenger 2 и другим вооружением, сообщил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на совместной с канадской коллегой Мелани Жоли пресс-конференции. Трансляция велась на странице канадского МИДа в Twitter.

«Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники», — сказал он.

Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog (FV432), танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak. По его словам, на Украину будут отправлены сотни единиц бронетехники.

Вместе с танками Британия передаст также бронированные ремонтно-эвакуационные машины, батарею из восьми самоходных артиллерийских установок AS-90 калибра 155 мм, запас снарядов из 100 тыс. единиц, реактивные системы залпового огня GMLRS, рассказал он.

Уоллес отметил, что этот пакет помощи означает «значительное увеличение украинских возможностей».

Премьер Великобритании Риши Сунак до этого сообщал, что Лондон передаст Киеву эскадрон танков, состоящий из 14 машин.

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Канада также решила передать Украине 200 бронеавтомобилей Senator, об этом канадский министр обороны Анита Ананд сообщила во время визита в Киев. Эта помощь оценивается более чем в $90 млн и выделена в рамках дополнительных $500 млн военной помощи Украине, объявленной премьер-министром Трюдо в ноябре 2022 года.

Москва осуждает поставки вооружений Украине западными странами. В Кремле говорили, что это лишь затянет конфликт, но не изменит исход спецоперации.

Теги
поставки оружия Форин-офис Великобритания
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