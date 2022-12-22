Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по пути из США

Зеленский встретился с президентом Польши на обратном пути из США

Владимир Зеленский (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский на обратном пути из США встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Президенты встретились в польском городе Жешуве, где Дуда с женой Агатой общались с солдатами и офицерами в преддверии Рождества. Зеленский и Дуда подвели итоги 2022 года и обсудили российскую военную операцию. Акцент был сделан на усилении обороноспособности Украины и гуманитарных вопросах.

Зеленский поблагодарил Дуду за «мощную поддержку украинцев со стороны Польши и ее граждан». Лидеры поговорили о стратегических планах на будущее и двусторонних отношениях.

21 декабря Зеленский прибыл в США и встретился с американским президентом Джо Байденом. На совместной пресс-конференции Зеленский сказал, что в отношениях Киева и Вашингтона наступил по-настоящему союзнический этап, и назвал «чудесными новостями» новый пакет военной помощи Украине, в который войдут комплексы ПВО Patriot. Президент Украины выразил надежду, что конгресс США поддержит пакет помощи на $45 млрд.