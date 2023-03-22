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Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле села

Губернатор Белогородской области Гладков: мужчина погиб при обстреле села Борисовка
Удар пришелся на сельскохозяйственное предприятие, погиб его сторож. Также при обстреле были повреждены три частных дома и нарушены газо- и электроснабжение села
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — написал глава области в телеграм-канале.

Борисовка находится в юго-восточной части Белгородской области, в 41 км к западу от Белгорода, рядом с границей с Харьковской областью Украины.

По словам Гладкова, при обстреле были повреждены три частных дома: в них выбиты окна, посечены фасады. «Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы уже на месте и устраняют последствия обстрела», — написал губернатор.

15 марта под обстрел попали два населенных пункта области: поселки Красное и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Тогда, по словам Гладкова, в Красном снаряды повредили здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом. В Новой Таволжанке повреждение получил один из корпусов предприятия. О пострадавших Гладков не сообщил.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно подвергается обстрелам. 20 марта, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины окрестностей сел Гуево и Горналь в Суджанском районе области. Стрелявшие, предположил глава региона, целились по вышкам связи, никто не пострадал.

Накануне, 21 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял поселок Климово в Брянской области. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, были повреждены пять жилых домов, пострадавших нет.

Днем 21 марта украинские беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба», писал также Богомаз. По словам губернатора, пострадавших из-за налета беспилотников не было. Территория НПС «Новозыбков» уже подвергалась атакам. Например, 17 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили на станции самодельное взрывное устройство.

Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле села
Белгородский губернатор сообщил о гибели человека при обстреле села

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Белгородская область обстрел мужчина гибель Вячеслав Гладков
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