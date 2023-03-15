Гладков заявил о третьем за день обстреле в Белгородской области

Еще два населенных пункта в Белгородской области подверглись обстрелу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, в этот раз вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное и Новую Таволжанку в Шебекинском городском округе. В Красном снаряды повредили здания школы и молельного дома, а также один многоквартирный дом. В Новой Таволжанке повреждение получил один из корпусов предприятия.

О пострадавших Гладков не сообщил. По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы продолжают обход территории.

Ранее губернатор региона сообщал об обстреле села Новостроевка-Вторая и города Шебекино, при этих обстрелах никто не пострадал. В одном частном доме в селе были выбиты окна, посечены забор и фасад. По словам губернатора, последствия обстрела устраняют оперативные службы.

При обстреле города Шебекино, который находится в 20 км от границы с Украиной, снаряды повредили частные дома, гаражный кооператив и легковую машину. Гладков также сообщил о задымлении в районе подстанции.