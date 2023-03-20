Курский губернатор сообщил об обстреле окрестностей двух сел

Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Вооруженные силы Украины обстреляли окрестности сел Гуево и Горналь в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Судя по всему, целились в том числе по вышкам связи», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет.

Накануне курский губернатор сообщал об обстреле Кореневского и Глушковского районов — села Троицкое, деревни Елизаветовка и поселка Краснооктябрьский. Никто не пострадал.

Последний раз Старовойт писал об обстреле Суджанского района 27 февраля. Тогда никто из жителей не пострадал, но было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов.

С начала военной операции Курская область и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования.