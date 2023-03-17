У нефтепровода «Дружба» в Брянской области снова нашли самодельную бомбу

Участок нефтепровода на территории ОАО МН «Дружба» Брянского районного управления НПС «Новозыбков» (Фото: Александр Саверкин / ТАСС)

Сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство на территории нефтеперекачивающей станции «Дружба» в одноименном поселке Новозыбковского района Брянской области. Об этом РБК сообщил источник в региональном управлении МВД. Об обнаружении взрывного устройства на станции также писали телеграм-каналы Readovka, SHOT и Baza.

По данным собеседника РБК, 16 марта в МВД поступил звонок из регионального управления ФСБ. В спецслужбе сказали, что около 14:40 на территории станции, расположенной в 60 км от государственной границы, возле трансформаторной подстанции нашли самодельное взрывное устройство. В ФСБ уточнили, что бомбу могли сбросить с беспилотника.

Предмет осмотрели сотрудники Росгвардии. Они установили, что это самодельное взрывное устройство, и обезвредили его. Устройство, по словам собеседника РБК, имело металлический корпус и было начинено порошковыми элементами в виде шариков до 5 мм и пластитом.

В информационном управлении правительства Брянской области рекомендовали обратиться в компанию-оператор трубопровода. РБК направил запрос в службу общественных коммуникаций АО «Транснефть — Дружба».

15 марта представитель «Транснефти» Игорь Демин рассказал, что на нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» нефтепровода «Дружба» нашли взрывчатку. Источник РБК в региональном отделе полиции сообщил, что на крышу хозяйственной постройки на станции сбросили неизвестный боеприпас. По словам собеседника, следствие выяснило, что самодельное устройство, начиненное 500 граммами пластита и металлическими шариками, было сброшено с дрона. Эту информацию подтвердил источник, знакомый с ходом проверки. Один из источников уточнил, что взрывное устройство было сделано из пластиковой трубы и оснащено детонатором.

В «Транснефти» отметили, что станция «Новозыбково» не перекачивает нефть. Повреждений она не получила.