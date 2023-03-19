Старовойт сообщил об обстреле ВСУ трех населенных пунктов Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные территории Кореневского и Глушковского районов Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

Под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал.

«В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы», — отметил глава региона. По его словам, повреждены линии электропередач, ремонтные бригады уже начали устранять повреждения.

6 марта Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли приграничную территорию Хомутовского района области. В результате без света осталось село Искра, повреждения получили объекты энергоснабжения.