Британия предложила помочь Польше после передачи МиГ-29 Украине

Великобритания готова помочь Польше «восполнить пробелы» после того, как она передаст Украине истребители МиГ-29, заявил заместитель главы британского Минобороны Джеймс Хиппи в интервью немецкой газете Die Welt.

«Мы очень позитивно отнесемся к просьбе Польши восполнить возникшие пробелы. Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Украине основные боевые танки Т-72, а мы предоставили Польше танки Challenger 2. То же самое касается истребителей», — сказал Хиппи, отметив, что Лондон пока не получал таких запросов от Варшавы.

В начале марта о намерении передать Украине истребители МиГ-29 заявили власти Польши и Словакии. Польский президент Анджей Дуда 16 марта уточнил, что отправит четыре МиГ-29 в ближайшие дни. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Киев получит 13 истребителей.

Британские власти при этом отказывались поставлять современные истребители Киеву в обозримом будущем, однако обещали «заместить» запасы истребителей тем странам Европы, которые могут передать Киеву имеющиеся у них самолеты МиГ-29 или Су-24.

В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии передать МиГ-29, сочли это способом утилизировать старую военную технику, а также назвали примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».