СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева

Следствие считает, что в единый день голосования в сентябре прошлого года были сфальсифицированы результаты на одном из участков. Тогда губернатором был переизбран Белозерцев, которого теперь подозревают в получении взятки

Иван Белозерцев (Фото: РИА Новости)

Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования в сентябре 2020 года бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте следственного управления СК по Пензенской области. Победу на этих выборах одержал Иван Белозерцев (он переизбирался на новый срок), которого утром 21 марта задержали по подозрению в получении взятки.

В единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. По данным следствия, председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека, утверждает следствие.

Впоследствии она вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее действиях, неверно подсчитала голоса, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, не явившихся на участок и не участвовавших в выборах, говорится в сообщении.

Следствие предъявило экс-главе УИК обвинение по статье о фальсификации итогов голосования, ей грозит до четырех лет лишения свободы.