Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 13:13
Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки парка Форос Общество, 14:49 Подчеркните человечность: зачем брендам Human Experince Pro, 14:48 МИД заявил о демонстративном игнорировании евроинститутами «Спутника V» Политика, 14:46 СМИ сообщили о назначении Олича главным тренером ЦСКА Спорт, 14:46 Xiaomi ответили на сообщения об отсутствии гаджетов с российским ПО Общество, 14:44 СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева Политика, 14:44 ЕС анонсировал приезд экспертов в Россию для изучения Sputnik V Общество, 14:35 Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА Спорт, 14:35 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 14:29 Орландо Блум рассказал о своем завтраке и заслужил насмешки Стиль, 14:28 Оздоев не полетит со сборной России на матч против Мальты Спорт, 14:21 СМИ узнали об уходе Василия Березуцкого из ЦСКА Спорт, 14:12 Volkswagen назвал цены на особый Polo для футбольных болельщиков Авто, 14:10 «Яндекс» чаще всего удалял ссылки на пиратские «Елки» и «Деревню дураков» Технологии и медиа, 14:05
Дело пензенского губернатора ,  
0 

СК сообщил о фальсификациях на пензенских выборах с участием Белозерцева

Следствие считает, что в единый день голосования в сентябре прошлого года были сфальсифицированы результаты на одном из участков. Тогда губернатором был переизбран Белозерцев, которого теперь подозревают в получении взятки
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: РИА Новости)

Следствие предъявило обвинение в фальсификации итогов голосования в сентябре 2020 года бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) Пензенской области, сообщается на сайте следственного управления СК по Пензенской области. Победу на этих выборах одержал Иван Белозерцев (он переизбирался на новый срок), которого утром 21 марта задержали по подозрению в получении взятки.

В единый день голосования 13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы. По данным следствия, председатель участковой избирательной комиссии собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и поместила их в стационарный ящик для голосования. При этом председатель УИК знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека, утверждает следствие.

Впоследствии она вместе с другими членами избиркома, не знавшими о ее действиях, неверно подсчитала голоса, внеся в протокол ложные сведения с учетом не менее 662 избирателей, не явившихся на участок и не участвовавших в выборах, говорится в сообщении.

Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке
Общество
Иван Белозерцев

Следствие предъявило экс-главе УИК обвинение по статье о фальсификации итогов голосования, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

По итогам выборов победу одержал действующий глава региона Белозерцев, набравший 78,72% голосов избирателей при явке в 56,62%.

Накануне СК сообщил, что Белозерцев получил от главы фармхолдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на общую сумму более 31 млн руб. Речь в том числе идет о 20 млн руб. наличными, автомобиле Mercedes Benz и часах Breguet, говорили источники РБК. По данным РБК, при обыске у губернатора нашли более 300 млн руб. наличными.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Кроме Белозерцева, Шпигеля и Колоскова правоохранительные органы в воскресенье задержали супругу Шпигеля Евгению, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова. Все фигуранты дела не признают свою вину. Ранее 22 марта Басманный суд арестовал Белозерцева на два месяца.

Автор
Анастасия Батманова
Пензенская область выборы фальсификация
Материалы по теме
Суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взятке
Общество
Кремль не исключил отставку пензенского губернатора из-за утраты доверия
Политика
Задержанного за взятку пензенского губернатора привезли в суд. Видео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter