СК предъявил пензенскому губернатору обвинение во взяточничестве

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством взять Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов по делу под стражу

Иван Белозерцев (Фото: ТАСС)

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. В сообщении Следственного комитета (СК) говорится, что чиновник получил через посредников «в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.».

По данным СК, Белозерцев получал деньги за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области лекарства, изделия медицинского назначения и реактивы. При этом взяткодателями, как следует из сообщения ведомства, выступали глава «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Всем им, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, также предъявлено обвинение.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — говорится в сообщении СК.

Белозерцева задержали утром 21 марта по подозрению в получении взятки. Следствие полагает, что Шпигель за оказываемую помощь передал Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также Шпигель вместе с Колосковым передали в качестве взятки губернатору 20 млн руб., сообщил собеседник РБК в СК.