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Дело пензенского губернатора ,  
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СК предъявил пензенскому губернатору обвинение во взяточничестве

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством взять Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов по делу под стражу
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: ТАСС)

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. В сообщении Следственного комитета (СК) говорится, что чиновник получил через посредников «в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.».

По данным СК, Белозерцев получал деньги за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области лекарства, изделия медицинского назначения и реактивы. При этом взяткодателями, как следует из сообщения ведомства, выступали глава «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Всем им, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, также предъявлено обвинение.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — говорится в сообщении СК.

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Белозерцева задержали утром 21 марта по подозрению в получении взятки. Следствие полагает, что Шпигель за оказываемую помощь передал Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также Шпигель вместе с Колосковым передали в качестве взятки губернатору 20 млн руб., сообщил собеседник РБК в СК.

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Следователи обнаружили более 300 млн руб. наличными в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщил РБК источник в Следственном комитете.

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Белозерцев и другие обвиняемые по делу вину не признали.

Чем известен задержанный по делу о взятке губернатор Белозерцев
Политика
Иван Белозерцев

Белозерцев стал губернатором Пензенской области в 2015 году. В сентябре прошлого года его переизбрали на второй срок. Согласно декларации о доходах Белозерцева за 2019 год, тогда он заработал более 5,2 млн руб. Помимо этого, у него в собственности три земельных участка, жилой дом, 1/4 доли в квартире и гараж. Доход его супруги за 2019 год составил более 211 тыс. руб. Ей принадлежат четверть доли в квартире и автомобиль Toyota.

Автор
Евгений Калюков
Иван Белозерцев взятка Следственный комитет обвинение
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Пензенский губернатор не признал вину в получении взятки
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При обыске у пензенского губернатора обнаружили более ₽300 млн наличными
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Следствие сочло взятками Mercedes и часы Breguet пензенского губернатора
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