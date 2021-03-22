Лавров заявил о санкционных «инстинктах» в США

Администрация президента США Джо Байдена продолжает на международной арене линию предшественников, используя санкции как главный политический инструмент. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте МИДа.

По словам Лаврова, санкции стали главным инструментом не только США, но и Запада в целом. Министр отметил, что эти страны «разучились применять классическую дипломатию», то есть выстраивать отношения, слушать друг друга и находить баланс интересов.

Лавров заявил, что западные страны используют на международной арене ультиматумы, и переходят к санкциям, как только «встречают вежливый отпор».

«Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США», — сказал Лавров.