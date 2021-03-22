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Политика ,  
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Лавров заявил о санкционных «инстинктах» в США

Администрация президента США Джо Байдена продолжает на международной арене линию предшественников, используя санкции как главный политический инструмент. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте МИДа.

По словам Лаврова, санкции стали главным инструментом не только США, но и Запада в целом. Министр отметил, что эти страны «разучились применять классическую дипломатию», то есть выстраивать отношения, слушать друг друга и находить баланс интересов.

Лавров заявил, что западные страны используют на международной арене ультиматумы, и переходят к санкциям, как только «встречают вежливый отпор».

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Джо Байден

«Это манеры, которые, к сожалению, укоренились в США. Началось это еще с администрации Барака Обамы, продолжилось в рамках четырех лет, когда президент Дональд Трамп руководил Белым домом. Сейчас мы наблюдаем те же «инстинкты», проявляемые уже новой администрацией США», — сказал Лавров.

С 18 марта Вашингтон расширил экспортные ограничения в отношении России. Появился запрет на экспорт и импорт вооружений, а также оказание услуг оборонного назначения. Исключения были сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса, а также в области коммерческих космических запусков — до 1 сентября.

Поводом для расширения санкций и введения ограничений против российских чиновников стали обвинения в адрес российских властей об использовании запрещенных отравляющих веществ против осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. Россия отрицает свою причастность к произошедшему в обоих случаях.

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