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Дело Навального ,  
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МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

Также суд отклонил жалобу на отказ СК возбудить дело после госпитализации Навального
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Алексея Навального, следует из письма местного линейного отдела МВД, которое зачитал судья 235-го гарнизонного военного суда, передает «РИА Новости».

В этом суде рассматривается иск к следователю Главного военного следственного управления СК России, который вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. «Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

В следственном ведомстве указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как он попал в больницу с борта самолета. «В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка», — сообщил Толкаченко. По итогам проверки, следует из документа, «10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК». Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления.

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Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин. В сентябре немецкие власти заявили, что обнаружили в анализах оппозиционера следы яда из группы «Новичок», позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Омские врачи, лечившие Навального в первые два дня, заявляли об отсутствии в его организме следов яда. В качестве одной из версий российские медики выдвигали острое нарушение обмена веществ.

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11 декабря президент Владимир Путин сообщил, что «если человек чуть не умер», то это не значит, что нужно «по любому случаю» открывать уголовное дело. При этом он отметил, что прокуратура проводит проверку, а также анализируются материалы, которые находятся в распоряжении следственных органов.

14 декабря вышло расследование The Insider, Bellingcat и CNN, авторы которого пришли к выводу, что группа сотрудников ФСБ следила за Навальным. Расследователи опубликовали имена восьми человек, якобы причастных к отравлению.

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Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря назвал публикацию «легализацией материалов американских спецслужб». Центр общественных связей ФСБ назвал расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

Главное военное управление СК отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального. В официальном ответе указано, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

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В СК уточнили, что передали заявление в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, где проводится процессуальная проверка после госпитализации Навального в Омске. Позже ФБК пожаловался в Ленинский районный суд Новосибирска на бездействие СК, но суд заключил, что нарушения закона не было.

Автор
Анастасия Батманова
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