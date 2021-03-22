МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального

Также суд отклонил жалобу на отказ СК возбудить дело после госпитализации Навального

Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Алексея Навального, следует из письма местного линейного отдела МВД, которое зачитал судья 235-го гарнизонного военного суда, передает «РИА Новости».

В этом суде рассматривается иск к следователю Главного военного следственного управления СК России, который вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. «Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК — не подлежащей удовлетворению», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

В следственном ведомстве указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как он попал в больницу с борта самолета. «В [письме] сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка», — сообщил Толкаченко. По итогам проверки, следует из документа, «10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК». Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления.



Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Через два дня его перевезли на лечение в Берлин. В сентябре немецкие власти заявили, что обнаружили в анализах оппозиционера следы яда из группы «Новичок», позже это подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Омские врачи, лечившие Навального в первые два дня, заявляли об отсутствии в его организме следов яда. В качестве одной из версий российские медики выдвигали острое нарушение обмена веществ.

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