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В МИДе сочли «очень странным» укрепление ядерного потенциала Британии

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Планы Великобритании по наращиванию своего ядерного потенциала выглядят «очень странно», после того как США и Россия договорились продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам замминистра, такое решение — шаг в сторону подрыва стратегической стабильности. «Он выглядит по меньшей мере очень странно на фоне договоренности, достигнутой между Россией и США по продлению ДСНВ», — сказал Грушко.

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Сожаление в связи с увеличением Великобританией числа ядерных боеголовок выразил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, это решение нанесет вред международной стабильности и стратегической безопасности.

Ранее, 16 марта, британские власти опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики. В ней Россия названа серьезной угрозой безопасности страны. Кроме того, стратегия предполагает наращивание ядерного потенциала страны на 40%: число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident планируется увеличить с 180 до 260 единиц.

3 февраля Россия и США завершили процедуру продления ДСНВ. Договор предусматривает, что у каждой страны может быть развернуто максимум 1550 ядерных боезарядов. Число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев не должно превышать 700 единиц. Количество развернутых и неразвернутых пусковых установок должно составлять максимум 800 единиц. Британские власти приветствовали решение США и России продлить договор.

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