ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

Воздушно-космические силы России успешно испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«На полигоне Сары-Шаган [Республика Казахстан. — РБК] боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении ведомства.

По словам командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил генерала-лейтенанта Андрея Дёмина, после серии испытаний «новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

В предыдущий раз пуск новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган состоялся в конце октября. Тогда ракета успешно поразила условную цель и подтвердила заложенные характеристики.

В мае 2019 года на сайте госзакупок появилась информация, в которой указывалось, что в 2019–2021 годах Минобороны планирует провести пуски девяти баллистических ракет. Речь идет о двух межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) «Сармат», трех МБР «Ярс» и четырех МБР «Тополь».